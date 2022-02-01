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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den açıklama! Ayrılık ve borç iddiaları gündeme gelmişti

01.02.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, geçen hafta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medyada takipten çıktı. Bu gelişme "Ayrıldılar mı?" yorumlarına neden oldu. Kısa süre sonra Mehmet Dinçerler’in Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı. Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den açıklama! Ayrılık ve borç iddiaları gündeme gelmişti

Hadise, evlilik hazırlıkları yaptığı Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Ardından Dinçerler de sosyal medya hesabını kapattı. İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi. Kimseye borcu olmadığını söyleyen Dinçerler, ayrılık iddiaları hakkında ise açıklama yapmadı.

ALDIĞI YÜZÜK ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dinçerler'in Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik tektaş yüzük de çok konuşulmuştu. Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurmuştu.
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Dinçerler Ailesi’ne ait üç şirkete ocak ayında konkordato kararı verilmişti. Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine aldığı yüzüğün ise aileyi karıştırdığı öne sürülmüştü.
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Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."

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"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOKTUR"

"Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır."

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz."

AYRILIK İDDİALARINA DEĞİNMEDİ

Mehmet Dinçerler, Hadise ile ayrılıp ayrılmadıklarına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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