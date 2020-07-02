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Hadise Ozan Güven'e sert çıktı! 'Eziksiniz...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği bir açıklama yapmasının ardından Ozan Güven'in mahkemeye sunduğu dilekçede, evde saldırıya uğradığı ifadeleri yer aldı.

Hadise Ozan Güven'e sert çıktı! 'Eziksiniz...'

Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp edildiğini dile getirmişti.

Bulutsuz açıklamasında "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” ifadelerini kullanmıştı.

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Bu şiddet olayının ardından sosyal medyada Ozan Güven'e tepki gösterildi. Hadise de Ozan Güven'e tepki gösteren isimlerdendi.

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Hadise açıklamasında "Bu tarz erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var; eziksiniz. Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz ama ne olursa olsun kadına el kaldıramazsın" dedi.

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Hadise açıklamasının devamında şunları söyledi: "Hayatınızda ne yaşadıysanız neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil..."


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