Hadise 'Video gördüm ilişkiyi bitirdim' demişti! Sinan Akçıl'a soruldu: 'O kişi ünlü mü?'

Sahne şovları ve iddialı kostümleri ile adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olmuş ve isim vermeden eski sevgilisinden nasıl ayrıldığını anlatmıştı.

Hadise; 'Bir video izledim. Bir performans videosu. O videoyu izlemez olaydım ondan sonra ayrıldım' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Hadise'nin bu açıklamasından sonra Sinan Akçıl kendisini tutamamış bir magazin sayfasına "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerinden laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır." yorumunu yapmıştı.

Bir mekan çıkışı görüntülenen Sinan Akçıl'a Hadise'nin bu sözleri yine soruldu. Akçıl, "O konu ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes eski defterleri açmakta özgürdür. Benim cevabım çok ağır olmadı" dedi.

Akçıl'a bu yaşananlar sonrası Hadise ile iletişim kurup kurmadığını sorulması üzerine ise "En son engellemişti beni, hala engelliyimdir herhalde... Konuşmamızın mümkün olacağını düşünmüyorum" yanıtı verdi.

'O KİŞİ ÜNLÜ MÜ?'

Ünlü isme "Hadise'nin bahsettiği videodaki kişi ünlü mü?" diye de soruldu. Sinan Akçıl 'Bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum, kapandı gitti" diyerek konuyu kapatmak istedi.