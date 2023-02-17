Hadise yardım yayınında zor anlar yaşadı! Konuşmakta zorlandı

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem bölgeleri için ilk günden beri büyük bir dayanışma var. Hadise de depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Hadise, katıldığı yayında deprem felaketinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı ve “Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü" dedi.

