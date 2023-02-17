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Hadise yardım yayınında zor anlar yaşadı! Konuşmakta zorlandı

17.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası 10 ildeki yıkım herkesi kahretti. Hadise de deprem bölgeleri için yardım toplama çalışmalarında bulunuyor. Son olarak katıldığını bir yayında gözyaşlarını tutamayan Hadise "İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü” dedi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem bölgeleri için ilk günden beri büyük bir dayanışma var. Hadise de depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

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Hadise, katıldığı yayında deprem felaketinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı ve “Uyuyamadım, kendimi suçlu hissettim, enkaz altındakileri yalnız bırakıyormuş gibi hissediyorsun. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. İzleyip, bir şey yapamamak çok kötü" dedi.

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