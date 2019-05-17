Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol, iş adamı, turizmci, rehber ve vatandaşlardan oluşan bir heyet ile ilçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşilmiş Hadrianaupolis'e gezi düzenledi.

Gürel ve beraberindekiler, daha önce koruma ve gezi amaçlı üstü kapatılan Erken Bizans dönemine ait Kilise B'deki mozaikleri inceledi.

Burada Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgiler alan Gürel, yaptığı konuşmada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde kültür, Yenice ilçesinde ise doğa turizmiyle ilgili önemli bir zenginliğe sahip olduklarını anlatan Gürel, turistlere bütün zenginlikleri gösterebilmek için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Hadrianaupolis'te yapılan kazılarda ortaya çıkartılan eserlerin üstlerinin kapatılacağını belirten Gürel, "Burası için bakanlığımızla gerekli planlamayı yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle kendi insanlarımıza buraları göstermeliyiz. Daha sonra buradaki zenginlikleri Türkiye ve bütün dünyaya duyuracağız. Çok önemli bir antik kentteyiz. Bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Bir an önce açılıp turizme kazandırılması gerekiyor. Bu manada bizlerde elimizden geleni yapacağız. Bugün de duyarlılık oluşturma adına buradayız." diye konuştu.