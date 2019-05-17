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Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 17.05.2019 07:47 | Son Güncelleme

MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ve MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen ve ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti, turizme kazandırılacak.

Hadrianaupolis Antik Kenti turizme açılacak
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-24 22:20:00
Barisal
2019-05-26 11:15:00
DÖNÜŞ
Barisal
2019-05-31 11:40:00
İstanbul
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Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol, iş adamı, turizmci, rehber ve vatandaşlardan oluşan bir heyet ile ilçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşilmiş Hadrianaupolis'e gezi düzenledi.

Gürel ve beraberindekiler, daha önce koruma ve gezi amaçlı üstü kapatılan Erken Bizans dönemine ait Kilise B'deki mozaikleri inceledi.

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Burada Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgiler alan Gürel, yaptığı konuşmada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde kültür, Yenice ilçesinde ise doğa turizmiyle ilgili önemli bir zenginliğe sahip olduklarını anlatan Gürel, turistlere bütün zenginlikleri gösterebilmek için çalışma yaptıklarını ifade etti.

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Hadrianaupolis'te yapılan kazılarda ortaya çıkartılan eserlerin üstlerinin kapatılacağını belirten Gürel, "Burası için bakanlığımızla gerekli planlamayı yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle kendi insanlarımıza buraları göstermeliyiz. Daha sonra buradaki zenginlikleri Türkiye ve bütün dünyaya duyuracağız. Çok önemli bir antik kentteyiz. Bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Bir an önce açılıp turizme kazandırılması gerekiyor. Bu manada bizlerde elimizden geleni yapacağız. Bugün de duyarlılık oluşturma adına buradayız." diye konuştu.

Ersin Çelikbaş da antik kent hakkında teknik bilgiler aktardı.

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Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dünyada eşi benzeri olmayan durumların bulunduğuna dikkat çeken Çelikbaş, kiliselerin tabanının mozaiklerle süslenirken, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'in belgelendiğini anlattı.

Kiliseden çıkarılan mozaiklerin MS 5. yüzyıla ait olduğunu net bir şekilde belirlediklerini vurgulayan Çelikbaş, mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştıklarını, bu figürlerin Marcos ve Lucas'ı temsil eden figürler olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

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Hadrianaupolis'in antik dönemde piskoposluk hac merkezi olduğunun altını çizen Çelikbaş, "mozaik cenneti" denilen bir noktada bulunduklarını dile getirdi.

Gürel ve beraberindekiler daha sonra antik kent ile ilgili açılan çeşitli sergileri gezdi.

Gürel'e, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de eşlik etti.

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HADRİANAUPOLİS ANTİK KENTİ

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edilmişti.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadrianaupolis Antik Kenti Karabük

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