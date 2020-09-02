Hafif Bir Tatlı Arayanlara Pratik Muzlu Magnolia Tarifi

Kalsiyum kaynağı sütle yapılmış muhallebi ve çoğu meyve gibi birçok yararı bulunan potasyum harikası muzun birleşimi sayesinde tatlı yerken vücut için gerekli olan proteini de elde edebilirsiniz. Diyet yaparken tatlı krizi yaşarsanız az kalorili muzlu magnoliayı tercih edebilirsiniz. Fransız tatlısı olarak bilinen magnolia tarifine sevdiğiniz meyveleri ekleyebilir özel misafirlerinize bu lezzet şölenini ikram edebilirsiniz. Malzemeler 2 adet yumurta

4 yemek kaşığı nişasta

1 litre süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 paket burçak bisküvi

2-3 adet muz ( Büyük boy muz ise 2 adet yeterli.) Yapılışı Muzlu magnolia tarifi 8 kişiliktir. Muhallebi için bir tencereye süt, şeker, nişasta, yumurta, vanilyayı koyun ve orta ateşte karıştırarak pişirin. Pişirme işlemi bittikten sonra tereyağı katıp ara ara karıştırarak tereyağını eritin. Muhallebiyi aldıktan sonra ara ara karıştırın. Bisküvileri rondoya veya poşete koyup bir aparat yardımıyla ufalayıp küçük parçalar haline getirin. Muzları yuvarlak dilimler halinde kesin. Önceden hazırladığınız tatlı kaplarınızın dibine ezdiğiniz bisküvilerden 2-3 yemek kaşığı koyun. Bisküvilerden sonra kabın cam kısmına muzları yatırarak dik şekilde yerleştirin ve üzerine hazırladığınız muhallebiden kabın üzerinde boşluk kalacak şekilde dökün.

Kabın en üst kısmına ezilmiş bisküviden tekrar yeteri kadar ekleyin ve muzlarla süsleyin.

Püf Noktalar Muzlu magnolia tatlı tarifi sayesinde yemeklerden sonra midenizi yormayacak hafif bir tatlıyla buluşursunuz. Hem kolay hem lezzetli bu tatlıyı en güzel şekilde yapmak için püf noktaları oldukça önemlidir. Muzlu magnolia yapımında en önemli kısım muhallebinin yapımıdır. Muhallebinin topaklanmaması ve kusursuz bir kıvama gelmesi için ilk olarak sütü, süt soğukken de üzerine nişastayı ekleyin. Çünkü süt sıcak olursa nişasta topaklanmaya başlar. Bu aşamada muhallebiyi iyice karıştırmaya başlayın. Ardından üzerine şekeri ilave ederek, altını orta ateşte açtığınız muhallebi kıvama gelene kadar çırpma teliyle sürekli karıştırmaya devam edin.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bir paket vanilyayı tencereye koyun ve karıştırın. Son olarak bir yemek kaşığı tereyağı da ekleyerek karıştırmayı sürdürün.

Sıcakken kaplara dökerek kaymaklanmadan servise hazır hale getirebilirsiniz. Muzlu Magnolia Besin Değeri Muzlu magnolia besin değeri 250 gram (1 porsiyon ) için 375 kalori, 17,66 gram yağ, 7,55 gram protein ve 379 mg potasyum içerir.

Muzlu Magnolia İçin Sunum Önerileri Muzlu magnolia sunum kabı cam maddeden üretilen, saydam, renksiz tercih edilirse daha hoş bir sunum oluşturur. Muzlu magnolianın üzerine iki dilim yassı kesilmiş muz ve çikolatalı bir gofreti (ince olması daha iyi olur) çapraz keserek üçgen formdaki gofretimiz ve muzunuzla süsleyebilirsiniz. Muzlu magnoliayı hazırlarken bisküvi aralarındaki muhallebilerin oranın eşit olması estetik bir görüntü sağlar. Aynı zamanda evinize gelen misafirleriniz için de hem görsel açıdan hem de tatlının hafifliğiyle sağladığı lezzeti açısından güzel bir tatlı tercihi olacaktır. İçecek olarak kahvelerin yanına da tercih edilebilir. Şerbetli Tatlı Sevmeyenlere Lezzetli Bir Alternatif

Magnolya ve manolya gibi isimlerle de anılan bu tatlı, Türkiye’de de son dönemlerde popülerleşen bir tatlıdır. Magnolia; aslen New York'taki Magnolia Bakery adındaki bir pastanede üretilen muzlu, kremalı ve pandispanyalı bir tatlı iken zamanla değişime uğrayarak günümüzdeki halini almıştır. Muzlu magnolia tarifi kremasız da tercih edilen bir tatlıdır. Eğer kremalı tatlı sevmiyorsanız kremasız şekilde de tarifi uygulayabilirsiniz.