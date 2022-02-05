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Hafif tatlı tarifleri denemek isteyenler: Fıstık ezmesi ile hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

05.02.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fıstık sevmeyenlerin bile zevkle yediği fıstık ezmesi, ölçülü tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir besin. Son yıllarda mutfağımıza iyiden iyiye giren ve kalıcı yer edinen fıstık ezmesinin kullanımı da birbirinden farklı tariflerle giderek yaygınlaşıyor. Peki siz fıstık ezmesi ile çok basit ve lezzetli tarifler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Hafif tatlı tarifleri denemek isteyenler: Fıstık ezmesi ile hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Fıstık ezmesi dendiğinde aklımıza hemen kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürüp afiyetle yemek gelse de fıstık ezmesi içeceklerde, kurabiyelerde, keklerde ve daha farklı birçok tarifte kendisine yer buluyor. Çocukların beslenme çantalarına da girmeyi başaran bu lezzetin, farklı tarifleriyle kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sizi lezzetiyle şaşırtacak fıstık ezmeli tarifler...

FISTIK EZMELİ KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı fıstık ezmesi

  • 100 gr tereyağı

  • 1 çay bardağı esmer şeker

  • 1 adet yumurta

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 su bardağı un

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Oda sıcaklığındaki tereyağını ve esmer şekeri iyice çırpın.

  • Yumurta ve vanilya özütünü karışıma ilave ederek tekrar çırpın.

  • Fıstık ezmesini ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • Malzemeler iyice bütünleştikten sonra karbonat, bir tutam tuz ve unu ekleyerek karıştırın.

  • Kurabiyelerinizi şekillendirin ve on dakika buzdolabında dinlendirin.

  • 180 derecelik fırında kurabiyelerinizi pişirin.

FISTIKLI SMOOTHİE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet muz

  • 2 su bardağı süt

  • 2-3 adet hurma

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 2 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI

  • Mutfak robotuna birkaç parçaya ayırdığınız muzu, çekirdeklerini ayırdığınız hurmaları, yulaf ezmesini ve fıstık ezmesini koyun.

  • 1 bardak süt ekleyerek robotu çalıştırın.

  • Malzemeler karışıp yumuşak bir kıvam almaya başlayınca kalan sütü de yavaş yavaş ilave edin.

  • Tüm malzemeler robotta iyice çekilip tamamen pürüzsüz bir kıvama geldiğinde smoothie hazır olacak.

FISTIK EZMELİ BANANA BREAD TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 muz

  • 4 tatlı kaşığı bal

  • 2 yumurta

  • 3 kaşık sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı ham kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 1 tutam tuz

  • 1 avuç ceviz

  • 1 avuç sütlü ve bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Muzları iyice ezerek balla karıştırın.

  • Karışımın üzerine tüm malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın.

  • Hamur kek kıvamına gelince fırını yakın.

  • Baton bir kalıbı yağlayarak karışımı kalıba dökün.

  • İsterseniz çikolata, muz veya cevizle hamurunuzun üzerini de süsleyebilirsiniz.

  • 180 derecede ısıttığınız fırında banana breadi pişirin.

  • Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyip servis edebilirsiniz.

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