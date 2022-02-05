Hafif tatlı tarifleri denemek isteyenler: Fıstık ezmesi ile hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Fıstık ezmesi dendiğinde aklımıza hemen kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürüp afiyetle yemek gelse de fıstık ezmesi içeceklerde, kurabiyelerde, keklerde ve daha farklı birçok tarifte kendisine yer buluyor. Çocukların beslenme çantalarına da girmeyi başaran bu lezzetin, farklı tarifleriyle kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sizi lezzetiyle şaşırtacak fıstık ezmeli tarifler...
MALZEMELER
1 çay bardağı fıstık ezmesi
100 gr tereyağı
1 çay bardağı esmer şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilya
1 çay kaşığı karbonat
1 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve esmer şekeri iyice çırpın.
Yumurta ve vanilya özütünü karışıma ilave ederek tekrar çırpın.
Fıstık ezmesini ekleyerek çırpmaya devam edin.
Malzemeler iyice bütünleştikten sonra karbonat, bir tutam tuz ve unu ekleyerek karıştırın.
Kurabiyelerinizi şekillendirin ve on dakika buzdolabında dinlendirin.
MALZEMELER
1 adet muz
2 su bardağı süt
2-3 adet hurma
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
HAZIRLANIŞI
Mutfak robotuna birkaç parçaya ayırdığınız muzu, çekirdeklerini ayırdığınız hurmaları, yulaf ezmesini ve fıstık ezmesini koyun.
1 bardak süt ekleyerek robotu çalıştırın.
Malzemeler karışıp yumuşak bir kıvam almaya başlayınca kalan sütü de yavaş yavaş ilave edin.
MALZEMELER
2 muz
4 tatlı kaşığı bal
2 yumurta
3 kaşık sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı ham kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tutam tuz
1 avuç ceviz
HAZIRLANIŞI
Muzları iyice ezerek balla karıştırın.
Karışımın üzerine tüm malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın.
Hamur kek kıvamına gelince fırını yakın.
Baton bir kalıbı yağlayarak karışımı kalıba dökün.
İsterseniz çikolata, muz veya cevizle hamurunuzun üzerini de süsleyebilirsiniz.
180 derecede ısıttığınız fırında banana breadi pişirin.
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