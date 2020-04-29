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Hafif ve besleyici: Havuç pilavı tarifi

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Vitamin ve mineral deposu olan havuç pilavı tarifi ile tam da bahar sofralarına yakışır bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yapılışı son derece basit lezzeti ise fevkalede!

Hafif ve besleyici: Havuç pilavı tarifi

Klasik pilav tariflerinden ziyade yeni tarifler denemek istedik ve sizden gelenler köşemizde dilhunskitchen'ın havuç pilavı tarifini denedik. Lezzetinin paylaştıkça büyüyeceğine karar verdik ve sizlere bu enfes pilavın tarifini anlattık, buyursunlar...

MALZEMELER

4-5 adet havuç
2 diş sarımsak
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
Bir tutam ince kıyılmış dereotu
Bir adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber
Zerdeçal

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları robottan geçirin.
Ardından tavada zeytinyağını ısıtın ve soğan, sarımsakları soteleyin.
Havuçları soyun ve birkaç parçaya kesin.
Kesilmiş havuçları da robottan geçirin ve tavaya ekleyin.
Havuçları yaklaşık 15 dakika kavurduktan sonra tuzu ve baharatları ilave edin.
Ocaktan aldığınız havucu maydanoz ve dereotu ile harmanlayın.
Afiyet olsun.

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