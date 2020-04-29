Hafif ve besleyici: Havuç pilavı tarifi

Klasik pilav tariflerinden ziyade yeni tarifler denemek istedik ve sizden gelenler köşemizde dilhunskitchen'ın havuç pilavı tarifini denedik. Lezzetinin paylaştıkça büyüyeceğine karar verdik ve sizlere bu enfes pilavın tarifini anlattık, buyursunlar...

MALZEMELER

4-5 adet havuç

2 diş sarımsak

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz

Bir tutam ince kıyılmış dereotu

Bir adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

Zerdeçal

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları robottan geçirin.

Ardından tavada zeytinyağını ısıtın ve soğan, sarımsakları soteleyin.

Havuçları soyun ve birkaç parçaya kesin.

Kesilmiş havuçları da robottan geçirin ve tavaya ekleyin.

Havuçları yaklaşık 15 dakika kavurduktan sonra tuzu ve baharatları ilave edin.

Ocaktan aldığınız havucu maydanoz ve dereotu ile harmanlayın.

Afiyet olsun.



