Hafif ve besleyici: Havuç pilavı tarifi

Klasik pilav tariflerinden ziyade yeni tarifler denemek istedik ve sizden gelenler köşemizde dilhunskitchen'ın havuç pilavı tarifini denedik. Lezzetinin paylaştıkça büyüyeceğine karar verdik ve sizlere bu enfes pilavın tarifini anlattık, buyursunlar...
4-5 adet havuç
2 diş sarımsak
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
Bir tutam ince kıyılmış dereotu
Bir adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber
Zerdeçal
Soğan ve sarımsakları robottan geçirin.
Ardından tavada zeytinyağını ısıtın ve soğan, sarımsakları soteleyin.
Havuçları soyun ve birkaç parçaya kesin.
Kesilmiş havuçları da robottan geçirin ve tavaya ekleyin.
Havuçları yaklaşık 15 dakika kavurduktan sonra tuzu ve baharatları ilave edin.
Ocaktan aldığınız havucu maydanoz ve dereotu ile harmanlayın.
Afiyet olsun.
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