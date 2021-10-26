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Hafif tatlı arayanlar için en kolay tarif: İncir uyutması

26.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İncir uyutması, diyet yaptığınızda ya da çocuğunuz tatlı istediğinde içinde şeker olmadığı için gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Aynı zamanda az malzemeyle yapılması da en cezbedici özelliği. Gelin, hafif tatlı arayanlar için araştırdığımız incir uyutması tarifine birlikte bakalım.

Hafif tatlı arayanlar için en kolay tarif: İncir uyutması

İncir uyutması, şekerini incirin kendisinden doğal olarak aldığı için canınız tatlı istediği zamanlarda pişmanlık duymadan yiyebileceğiniz ve en kolay tatlı tariflerinden biri. Özellikle sütlü tatlı seven biriyseniz incir uyutmasının damakta bıraktığı tadı aldıktan sonra, bir daha başka bir tatlı yemek istemeyeceksiniz. İşte karşınızda lezzetini incirin sütle olan muhteşem uyumundan alan incir uyutması tarifi...

İNCİR UYUTMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2.5 su bardağı süt

  • 7-8 adet kuru incir (yaklaşık 150-160 gram)

  • Sıcak su

Püf Noktası: Tatlıyı hazırlarken tercihinize göre inek sütü ya da keçi sütü kullanabilirsiniz.

ÜZERİ İÇİN:

  • 5 tatlı kaşığı iri dövülmüş ceviz içi

Püf Noktası: Ceviz içi yerine ince çekilmiş Antep fıstığı veya toz Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Kuru incirleri yıkayıp sıcak suyun içinde yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat bekletin.

  • Sonrasında incirlerin sap kısımlarını kesip küçük küçük doğrayın ve bir kaba aktarın.

  • Sütü bir tencereye koyup ocakta ısıtın.

  • Sütün sıcaklığının elinizi yakmayacak derece -yoğurt mayalama sıcaklığında- olmasına dikkat edin.

  • Isınan sütü yavaş yavaş incirlerin üzerine dökün.

  • Dilerseniz bu noktada incirleri bir tahta kaşıkla ezebilir ya da incir parçası kalmasını istemiyorsanız el blenderından geçirebilirsiniz.

  • Daha sonra tatlıyı kaselere eşit bir şekilde paylaştırın.

  • Üzerlerine 1 tatlı kaşığı ceviz içi serpin ve tatlıyla özleşmesi için hafifçe bastırın.

  • Tatlıların üzerini streç filmle ya da peçeteyle hava almayacak şekilde sarın.

  • Üstüne mutfak örtüsü örtüp 2-3 saat oda sıcaklığında mayalandırın.

  • Mayalanmanın hızlı olmasını istiyorsanız tatlı kaselerini ılık kalorifer üzerine de koyabilirsiniz.

  • Mayalandırma işleminden sonra tatlıları buzdolabına koyun ve 2-3 saat soğumasını bekleyin.

  • Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Noktası: El blenderınız yoksa sütü, yoğurt mayalama sıcaklığında ısıttıktan sonra mutfak robotuna aktarıp incirlerle birlikte mutfak robotundan geçirebilirsiniz.

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