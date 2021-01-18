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Hafik Gölü nerede, nasıl gidilir? Hafik Gölü hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Hafik Gölü nerede, nasıl gidilir? Hafik Gölü hakkında bilgi

Halk arasında Büyük Göl ya da Koçhisar Gölü olarak da bilinen Hafik Gölü'ne gidiyoruz. Berraklığıyla göz kamaştıran göl doğasıyla ve tarihiyle sizi şaşırtacak.

Sivas gezilecek yerler listesi size hem tarihi hem doğayı vadediyor. Sivaslıların da hafta sonu mesire yeri olarak tercih ettiği Hafik Gölü yolunuz oralara düşerse görmeniz gereken bir güzellik.

HAFİK GÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Hafik Gölü Sivas ili Hafik ilçesinin 3 km kuzeybatısında bulunuyor. Hafik Gölü'ne nasıl gidilir derseniz Sivas'tan Erzincan'a giden yol üzerinde tabelalar yardımıyla kolayca ulaşabilirsiniz.

Sivas-Hafik Gölü arası 40 km.

Hafik Gölü yol tarifi almak için buraya tıklayın.

HAFİK GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

HAFİK GÖLÜ OLUŞUMU

Göl, küçük olmasına rağmen Türkiye'nin çok az yerinde rastlanan jips karstı göllerinden olması nedeniyle önem taşıyor. Hafik Gölü, Kalker gibi kolay eriyen bir kayaç türü olan ve göl çevresinde yaygın olarak bulunan jipsli arazide oyulan çukurda biriken sularla oluşmuş. Göl çevresi alçak tepelerle çevrili bir karst çanağında yer alıyor.

sivas gezilecek yerler

HAFİK GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Göl, resmi haritalarda Büyük Göl adıyla anılırken, Osmanlı'nın son zamanlarında Hafik'in Koçhisar adıyla ilçe olması nedeniyle Koçhisar Gölü olarak da biliniyor. Fakat yörede ve bilimsel yayınlarda yaygın olarak Hafik Gölü adı kullanılıyor.

Köy ırmağı adı verilen gideğen ile Kızılırmak'a bağlanıyor. Bundan dolayı açık havza özelliği taşıyor. Bir tatlı su gölü olan Hafik Gölü 3 kısımdan oluşuyor. İlkbahar aylarında suların yükselmesiyle birleşen göl yaz aylarında sular çekildiğinde birbirinden ayrılıyor. 1 km2 yüz ölçümüne sahip olan Hafik Gölü derinliği ortalama 6 metredir.

Gölde; aynalı, sarı, kanbur ve kara sazan türleri, kadife balığı, kefal ve gümüş balığı gibi tatlı su balıkları bulunuyor. Türkiye'nin 135 sulak alanından biri olan gölde; çatalbaş, kılkuyruk, bozördek ve yeşilbaş gibi yaban ördekleri avlanıyor. Ticari balıkçılığın yapıldığı Hafik gölü yakın çevrenin balık ihtiyacını karşılıyor.

sivas hafik gezilecek yerler listesi

Hafik Gölü antik çağdan bu yana yerleşime açık bir alan olmuş. Arkeolojik araştırmalar sonucunda antik çağlarda dünyada nadir görülen su üzerinde yerleşmenin kurulduğu tespit edilmiş. Gölün batısında bulunan küçük adada tarihi bir yerleşim yeri olan Pılır Höyük bulunuyor. Höyükte kazıklar üzerinde göl evleri bulunmuş, İlk Tunç Çağı, Kalkolotik ve Neolitik zamana ait olduğu belirlenmiş. Zürih Gölü ve diğer Alp göllerinde görülen Paralif adlı göl evlerinin Türkiye'deki tek örneği bu gölde bulunuyor.

Hafik Gölü piknik alanı Sivaslılar için önemli bir hafta sonu dinlenme ve mesire yeri. Ayrıca gölün etrafında restoranlar da bulunuyor. Buralarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

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