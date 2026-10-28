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3 katı aşan hız, yüzde 50 daha düşük fiyat: OpenAI GPT-6.1 Terra'yı tanıttı!

OpenAI, bilgisayar kullanımı, görsel akıl yürütme ve kodlama alanlarına odaklanan yeni yapay zekâ modeli GPT-6.1 Terra'yı duyurdu. Yeni model, daha düşük maliyetle daha hızlı görev tamamlama ve daha az hata yapma özellikleriyle öne çıkıyor.

3 katı aşan hız, yüzde 50 daha düşük fiyat: OpenAI GPT-6.1 Terra'yı tanıttı!
Enes Çırtlık

OpenAI, günlük iş süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan GPT-6.1 Terra modelini kullanıma sundu. Form doldurma, video düzenleme, teknik çizimleri yorumlama ve tekrarlayan masaüstü işlemlerini otomatikleştirme gibi görevler için geliştirilen model, şirketin daha büyük modellerine kıyasla daha ekonomik bir alternatif sunuyor.

OpenAI, blog yazısında GPT-6.1 Terra'nın ayrıntılı görsel akıl yürütme ve hassas bilgisayar kullanımını daha açık ve doğal metin oluşturma becerileriyle birleştirdiğini belirtti. Şirkete göre model, GPT-5.6 Terra'ya kıyasla önemli bir ilerleme sağlayarak teklif taslakları hazırlamaktan teknik çizimleri yorumlamaya, form doldurmaktan video düzenlemeye kadar çeşitli görevlerde başarılı sonuçlar veriyor.

GPT-6.1 TERRA'NIN FİYATI YÜZDE 50 DAHA DÜŞÜK

OpenAI'ın açıkladığı verilere göre GPT-6.1 Terra'nın API fiyatlandırması, GPT-5.6 Terra ve GPT-6.1 Sol'a kıyasla yüzde 50 daha düşük seviyede bulunuyor. Modelin kullanım ücreti, 1 milyon girdi tokenı için 1 dolar, 1 milyon çıktı tokenı için ise 5 dolar olarak belirlendi.

Agents' Last Exam testinde GPT-6.1 Terra, orta düzey akıl yürütme çabasında GPT-5.6 Terra'dan 15 yüzde puan daha yüksek puan aldı. Üstelik bu performansa yaklaşık üçte biri kadar maliyetle ulaştı.

3 katı aşan hız, yüzde 50 daha düşük fiyat: OpenAI GPT-6.1 Terra yı tanıttı! 1

OpenAI'a göre yeni model bu testte, token başına fiyatı GPT-6 Astra'nın yalnızca onda biri olmasına rağmen onunla aynı düzeyde performans gösterdi. GPT-6.1 Terra, görevleri hem GPT-6 Astra hem de GPT-6.1 Sol'a kıyasla üç kattan fazla hızla tamamlıyor.

GPT-6.1 TERRA'NIN HATA ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

GPT-6.1 Terra'nın dikkat çeken geliştirmelerinden biri de hatalı bilgi üretiminin azalması oldu.

OpenAI'ın dahili testinde, düşük düzey akıl yürütme çabasında GPT-5.6 Terra'nın yüzde 53,6 olan hata oranı, GPT-6.1 Terra ile yüzde 16,7'ye geriledi.

3 katı aşan hız, yüzde 50 daha düşük fiyat: OpenAI GPT-6.1 Terra yı tanıttı! 2

En yüksek akıl yürütme çabasında ise hata oranı 18 yüzde puan düşerek yüzde 4,3'e indi. OpenAI, bu sonucun GPT-6 Astra ve GPT-6.1 Sol'un hata oranlarına oldukça yaklaştığını belirtti.

Kodlama performansında da önemli bir gelişme kaydedildi. GPT-6.1 Terra, Terminal-Bench 4.0 testinde en yüksek akıl yürütme çabasında görevlerin yüzde 50,3'ünü çözdü. GPT-5.6 Terra'nın aynı testteki puanı ise yüzde 21,5 seviyesindeydi.

3 katı aşan hız, yüzde 50 daha düşük fiyat: OpenAI GPT-6.1 Terra yı tanıttı! 3

Bununla birlikte OpenAI, en karmaşık kodlama görevleri için GPT-6.1 Sol veya GPT-6 Astra modellerinin kullanılmasını öneriyor.

GPT-6.1 TERRA KİMLER TARAFINDAN KULLANILABİLİYOR?

GPT-6.1 Terra, ChatGPT Work ve Codex üzerinden Plus, Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarının erişimine açıldı.

Yeni model ayrıca API üzerinden gpt-6.1-terra adıyla kullanıma sunuldu.

Kaynak: BleepingComputer

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yapay zeka OpenAI ChatGPT
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