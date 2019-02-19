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Hafızalara bu fotoğrafla kazınmıştı! George Mendonsa hayatını kaybetti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 19.02.2019 07:26 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin New York'ta Times Meydanı'nda bir hemşireyi öptüğü tarihi fotoğraftaki George Mendonsa, 95 yaşında öldü.

Hafızalara bu fotoğrafla kazınmıştı! George Mendonsa hayatını kaybetti

Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur yaptığı açıklamada, Rhode Island eyaletinde yaşayan babasının pazar günü hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savaştan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin bir hemşireyi öptüğü fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin sembolü olarak tarihe geçti.

Fotoğraftaki hemşire Greta Zimmer Friedman ise 2016'da 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, savaşın bitişinin kutlandığı Times Meydanı'nda Alfred Eisenstaedt tarafından çekilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İkinci Dünya Savaşı hemşire

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