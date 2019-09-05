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Hafızanın baş kahramanı Omega-3'ün sağlığıma kattığı faydalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Omega 3, vücudumuz tarafından üretilmeyen ancak dışarıdan alınabilen bir yağ asitleridir. Zeka gelişimini destekleyen Omega-3, bununla birlikte birçok sorunun daha üstesinden gelerek, vücut dengesini korur. Peki Omega-3'ü hangi kaynaklardan temin edebiliriz? Omege-3'ün faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Hafızanın baş kahramanı Omega-3'ün sağlığıma kattığı faydalar

Omega-3, vücut tarafından üretilmez ancak sağlığımız için hayati önem taşır. Peki bu "Omega-3'ü nereden alacağız?" diyorsanız çözümü doğanın bizlere sunduğu sağlıklı besinlerde.

OMEGA-3 İÇEREN BESİN KAYNAKLARI

Semizotu
Keten tohumu
Somon, hamsi, palamut, sardalya ve uskumru
Kabak çekirdeği
Kuzu ve oğlak eti
Fındık, fıstık ve ceviz

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OMEGA-3 YAĞLARININ FAYDALARI

Anne karnındaki bebek gelişimini destekler. Yeterli miktarda Omega-3 alan anneler, bebeğin zeka gelişimini destekler.

Tip-2 diyabeti önler.

Kilo verme sürecini hızlandırır. Yağ yakımına destek olur.

Eklemlerde meydana gelen ağrı ve şişlikleri giderir.

eklem

Polikistik over sendromunu önlemeye yardımcı olur.

Depresyon tedavisinde etkilidir. Özellikle lohusalık döneminde ortaya çıkabilecek depresyona engel olur.

Meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.

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Cilt sağlığını korur. Cilt altı bağ dokusunu korur ve bu sayede kırışık oluşumunu önler.

Regl öncesi vücutta oluşan krampları azaltır.

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Kan basıncını düşürür ve kan sulandırıcı etkiye sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

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