Hafızanın baş kahramanı Omega-3'ün sağlığıma kattığı faydalar

Omega-3, vücut tarafından üretilmez ancak sağlığımız için hayati önem taşır. Peki bu "Omega-3'ü nereden alacağız?" diyorsanız çözümü doğanın bizlere sunduğu sağlıklı besinlerde.

OMEGA-3 İÇEREN BESİN KAYNAKLARI

Semizotu

Keten tohumu

Somon, hamsi, palamut, sardalya ve uskumru

Kabak çekirdeği

Kuzu ve oğlak eti

Fındık, fıstık ve ceviz

OMEGA-3 YAĞLARININ FAYDALARI

Anne karnındaki bebek gelişimini destekler. Yeterli miktarda Omega-3 alan anneler, bebeğin zeka gelişimini destekler.

Tip-2 diyabeti önler.

Kilo verme sürecini hızlandırır. Yağ yakımına destek olur.

Eklemlerde meydana gelen ağrı ve şişlikleri giderir.

Polikistik over sendromunu önlemeye yardımcı olur.

Depresyon tedavisinde etkilidir. Özellikle lohusalık döneminde ortaya çıkabilecek depresyona engel olur.

Meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.

Cilt sağlığını korur. Cilt altı bağ dokusunu korur ve bu sayede kırışık oluşumunu önler.

Regl öncesi vücutta oluşan krampları azaltır.

Kan basıncını düşürür ve kan sulandırıcı etkiye sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

