Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

Palamut buğulama



Pişirme yöntemleri arasında en sağlıklı olanıdır buğulama yöntemi. En kısık ateşte yavaş yavaş, balığın aromasıyla sebzelerin müthiş uyumunu sağlayın. En lezzetli ve sağlıklı yemek palamut buğulama olsa gerek! Tarifin detayları için tıklayın.

Palamut tava



Sezonunun başında palamutu tavada pişirdik. En lezzetli balık halkalarının cazibesine kimse dayanamayacak gibi! Tarifi için tıklayın.

Palamut kebabı



Sezonun gözde balığından misler gibi kebap yaptık sizler için! Palamut kebap yemesi sevap diyerek sizi tarife yönlendiriyoruz :) Tık tık!

Kağıtta palamut



Çok fazla vakit harcamadan ortaya güzel bir yemek çıkarmak kim istemez ki? Taze palamutlarla hazırlayacağınız oldukça lezzetli bir tarif için buyursunlar. Tarifi için tıklayın.

Kaşarlı palamut güveç



Palamutun tavası da çok güzel olur, ızgarası da ama güveçte gerçekten bir başka. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyoruz! Tarifi için tıklayın.

Palamutun faydaları nelerdir?

açık yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar.

Kandaki kolesterol seviyesini düzenler.

Cildi güzelleştirir, gençleştirici etkisi vardır.

Bütün balıklarda olduğu gibi palamut balığının da gözlere faydası vardır.

Balıklar arasında en çok protein ve D vitamini içeren balık türüdür.



