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Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Balık sezonunu açmış bulunurken tezgahları en taze şekilde süsleyen balık palamut oldu. Biz de tazecik balıklarla en güzel tarifleri sizler için hazırladık.

Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

Palamut buğulama

buğulama
Pişirme yöntemleri arasında en sağlıklı olanıdır buğulama yöntemi. En kısık ateşte yavaş yavaş, balığın aromasıyla sebzelerin müthiş uyumunu sağlayın. En lezzetli ve sağlıklı yemek palamut buğulama olsa gerek! Tarifin detayları için tıklayın.

Palamut tava

palamıt tava
Sezonunun başında palamutu tavada pişirdik. En lezzetli balık halkalarının cazibesine kimse dayanamayacak gibi! Tarifi için tıklayın.

Palamut kebabı

kabap
Sezonun gözde balığından misler gibi kebap yaptık sizler için! Palamut kebap yemesi sevap diyerek sizi tarife yönlendiriyoruz :) Tık tık!

Kağıtta palamut

kağıtta palamut
Çok fazla vakit harcamadan ortaya güzel bir yemek çıkarmak kim istemez ki? Taze palamutlarla hazırlayacağınız oldukça lezzetli bir tarif için buyursunlar. Tarifi için tıklayın.

Kaşarlı palamut güveç

güveç
Palamutun tavası da çok güzel olur, ızgarası da ama güveçte gerçekten bir başka. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyoruz! Tarifi için tıklayın.

Palamutun faydaları nelerdir?

açık yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar.

Kandaki kolesterol seviyesini düzenler.

palamaut

Cildi güzelleştirir, gençleştirici etkisi vardır.

Bütün balıklarda olduğu gibi palamut balığının da gözlere faydası vardır.

palamut2

Balıklar arasında en çok protein ve D vitamini içeren balık türüdür.


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palamut balığı palamut tarifleri

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Palamut mevsiminde yapabileceğiniz birbirinden leziz 6 palamut tarifi

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