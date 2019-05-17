YEMEK

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Beynimizin sağlıklı çalışması için asla ihmal etmemiz gereken önemli nokta, yeterli ve dengeli beslenmek. Ayrıca içerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle beyin sağlığının korunmasında ayrı bir önem taşıyan bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz de çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan hafızamızı güçlendirmek ve odaklanma problemi yaşamamak için soframızda düzenli olarak yer almaları gereken besinleri anlattı, önemli bilgiler verdi.

Hafızayı güçlendiren 6 önemli besin

Unutkanlık, zihin yorgunluğu, odaklanmada güçlük yaşamak ve dikkat eksikliği günümüzde genç yaşlı fark etmeksizin 7’den 70’e tüm yaş gruplarında çağın problemi haline geldi. Beyin sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken en önemli alışkanlıklarımızdan biri ise her gün yeterli miktarda su içmek olmalı. Çünkü su içmediğimizde vücudumuzda ilk etkilenen organlarımızdan biri beyin oluyor. Dolayısıyla öncelikle günde en az 8-10 bardak su içmemiz şart! Su içmenin yanı sıra neler yediğimiz de bu noktada oldukça önemli. İşte yaşınız ilerledikçe sizin hafızanızı genç tutacak 6 önemli besin.

Balık

balık
“Omega 3 zengini olan balık beyin sağlığını korumak ve güçlendirmek için beslenme listenizde mutlaka yer almalı” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan sözlerine şöyle devam ediyor: “Balık yağının beynin hafıza ve bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından ve bunamadan koruduğunu gösteren çok fazla sayıda bilimsel çalışma mevcut. Beyin dokusunun büyük bir yüzdesi yağ asitlerinden oluşuyor ve daha fazla omega 3 yağları tüketmek sinirler arasında daha iyi iletişim sağlanmasına ve beynin hacmini korumasına yardımcı oluyor.” Beyin sağlığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tüketmeye özen gösterin.

Yumurta

yumurta
Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olmak gibi son derece önemli bir işlev üstleniyor. Bu sayede öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor. Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her sabah bir adet yumurta beslenme listenizde yer almalı.

Tam tahıllar

ekmek
B grubu vitamin kaynağı tahıllar beyin sağlığının korunması ve güçlü bir hafıza için gerekli. Özellikle zengin lif kaynağı olan kepekli tahıl ürünlerini beslenmenizde mutlaka bulundurmalısınız. Tam buğday unundan yapılan ekmek B grubu vitaminlerinin de iyi bir kaynağı. B grubu vitaminler sinir hücrelerinin görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev alıyorlar. Özellikle B grubu vitaminlerinden B6, B12 ve folik asit, kanda homosistein adlı maddenin yükselmesini baskılayarak Alzheimer hastalığı riskini azaltabiliyor.

Ceviz

taze ceviz
Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin. Yapılan bilimsel çalışmalar cevizin hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirdiğini göstermiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan günde 3-4 tam ceviz tüketmenin beyin sağlığı için önemli olduğunu belirterek, “Çocuklar da beyin gelişimi için günde en az 2 tam ceviz ya da yine omega 3 içeriği zengin fındık -bademden günde 10/15 adet tüketmeliler” diyor.

Yoğurt

yoğurt
Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurt içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yoğurt ya da diğer süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon (süt ya da yoğurt) tüketmeye özen gösterin.

Yer fıstığı

iStock-858052720
Zengin bir niasin kaynağı olan yer fıstığı bu özelliği ile beyin sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliğini ve yüksek kalorili olduğunu da unutmayın. Bu nedenle günde 15/20 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Yılın sadece 1 ayında var! Ramazan'ın hediyesi olarak biliniyorYılın sadece 1 ayında var! Ramazan'ın hediyesi olarak biliniyor
Çocuklarımıza yediriyoruz ama o madde en çok onda varÇocuklarımıza yediriyoruz ama o madde en çok onda var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hafızayı güçlendiren besinler beyin sağlığını koruyan besinler unuktkanlığa ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Büyüdü de aşık oldu! İşte sevgilisi

Büyüdü de aşık oldu! İşte sevgilisi

Birçok kişi etkisini bilmiyor! İkisini karıştırıp yediğinizde bakın ne oluyor

Birçok kişi etkisini bilmiyor! İkisini karıştırıp yediğinizde bakın ne oluyor

Ramazan'da tek ihtiyacınız olan şey

Ramazan'da tek ihtiyacınız olan şey

Basura çiriş otu mucizesi

Basura çiriş otu mucizesi

Revaniyi bir de böyle deneyin! Tadına bakan tüm tarifleri unutuyor

Revaniyi bir de böyle deneyin! Tadına bakan tüm tarifleri unutuyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Et benlerini geçirecek en doğal yöntemler

Et benlerini geçirecek en doğal yöntemler

İftarda yenilen yemekler sahurda tüketilmemeli

İftarda kalan yemeği sahurda tüketenlere ciddi uyarı!

Vücudunuzu ter kokusundan arındıracak 8 etkili ürün

Vücudunuzu ter kokusundan arındıracak 8 etkili ürün

Beslenme uzmanından önemli açıklama: Diğer meyvelerden çok farklı

Diğer meyvelerden çok farklı! Nedeni ise...

Birçok kişi etkisini bilmiyor! İkisini karıştırıp yediğinizde bakın ne oluyor

Birçok kişi etkisini bilmiyor! İkisini karıştırıp yediğinizde bakın ne oluyor

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması

Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı; kadayıf dolması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.