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Son dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı için

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

Son zamanlarda karşımıza çıkan matcha çayı, faydaları sayesinde bir hayli popüler oldu. Çay ağacı yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen matcha çayı oldukça değerli ve kültürel bir çay çeşidi. Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, bizler için matcha çayının faydalarını anlattı.

Son dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı için

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, “Son zamanlarda oldukça popüler olan matcha sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de karşımıza çıkmaktadır. Aslında matcha yeşil çay ile aynı bitkiden elde edilir. Matcha için kullanılan çay yaprakları güneş ışığından korumak için toplanmadan 20-30 gün önce üzerleri kapatılır. Bu durum klorofil üretimini arttırır ve daha koyu yeşil bir renk verir. A,C,E,K VE B vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum mineralleri açısından zengindir ve yeşil çaya göre daha yüksek antioksidan ve kafein içeriğine sahiptir” dedi.

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İmrağ, matcha çayının faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kateşin açısından zengin olan matcha çayı yüksek antioksidan özellik gösterir. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur. Odaklanmayı arttırır ve hafızayı güçlendirir. Kansere karşı korur. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. 1-2 çay kaşığı matcha tozuyla hazırlayacağınız çaydan günde 1-2 fincan içebilirsiniz.”

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