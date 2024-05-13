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  4. Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımı korkuttu! Ameliyat sonrası ilk açıklama geldi

Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımı korkuttu! Ameliyat sonrası ilk açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 10:48
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyuran oyuncu sevenlerini korkuttu.

Hafsanur Sancaktutan'ın paylaşımı korkuttu! Ameliyat sonrası ilk açıklama geldi

Hafsanur Sancaktutan 2018 yılında Gülperi dizisi ile adım attığı oyunculuk sektöründe dikkat çeken ve yer aldığı projeler ile yıldızını her geçen gün daha çok parlayan bir isim...

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Sosyal medyada hesabını oldukça aktif kullanan Hafsanur Sancaktutan hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

"MERAK ETMEYİN, HER ŞEY YOLUNDA"

Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

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Sancaktutan hasta yatağındaki bir fotoğrafını Instagram hesabından "Anne gözü, anne yüreği" notuyla paylaştı ardından "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum" açıklamasını yaptı.

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Hafsanur Sancaktutan sosyal medya Oyuncu
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