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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajını bölüp durdu! Sosyal medyada tepki topladı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajını bölüp durdu! Sosyal medyada tepki topladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 09:13
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Kızılcık Şerbeti dizisinde tavırlarıyla herkesi çileden çıkartan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına dahil oldu. Civelek'in Taşçıoğlu'nun her sözünü kesmesi sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin her sahnesi ve oyuncuları sosyal medyada çok konuşuluyor.

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Dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek dizideki tavırlarıyla herkesi sinirlendirmeyi başarıyor.

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"BU KIZ ROL YAPMIYOR HERHALDE"

Feyza Civelek’in dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu’nun röportajına dahil olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada söz konusu konuyla ilgili yorum yağdı. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in rol arkadaşının sözünü kesmesiyle ilgili, "Feyza çenen tutulsun", "Bu kadına nasıl katlanıyorlar ya setin tüm sırlarını döküyor", "Burada bile rol çalmış", "Bu kız rol yapmıyor herhalde", "Türkçeyi, Türkçeye çevirme gereği neden duymuş acaba" gibi yorumlar yapıldı.

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