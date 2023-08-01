Hafsanur Sancaktutan sokak tarzıyla yine gündemde! Bir bakan bir daha baktı

Yeni dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan son olarak Paris'e gitmişti. Kerem Bürsin'le birlikte Ya Çok Seversen dizisinin başrollerini paylaşan güzel oyuncu sokak stiliyle dikkat çekti.

Yaz dizisiyle ekrana dönen Hafsanur Sancaktutan Paris'te göğüs dekolteli halleriyle dikkat çekiyor. Sancaktutan iddialı tarzıyla pozlarını paylaştı.

Oyuncu paylaşımına ''Gözümü morartan sevgili kedim kuruş’a not; yine de seni çok seviyorum’ şam şeytanım'' notunu düştü.

Güzel oyuncu son olarak göğüslerini kapatan minicik bir üst tercih edince adından söz ettirdi.

Son dönemin modası düşük bel eteğini küçük bir büstiyerle kombinleyen güzel oyuncuya bir bakan bir daha baktı. Hafsanur Sancaktutan'a hayranları beğeni yağdırırken kimi takipçisi de "Üste gelince kumaş mı bitiyor?" yorumlarında bulundu.





