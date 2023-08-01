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Fiyatı 360 TL'ye düştü! Polo'nun sevilen hırkasında kaçırılmayacak fırsat

01.08.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığı ve kaliteyi bir arada sunan U.S. Polo Assn. indirimleri devam ediyor. Dünyaca ünlü markanın gömlekten sweatshirte birçok ürünü neredeyse yarı fiyatına varan indirimlerle sizleri bekliyor. Markanın en beğenilen ürünleri arasında yer alan kapüşonlu hırka da kısa süreliğine %30 indirimle satışta! Şık ve klasik tasarımı sayesinde farklı kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen hırkayı incelemeye ne dersiniz?

Fiyatı 360 TL'ye düştü! Polo'nun sevilen hırkasında kaçırılmayacak fırsat

U.S. Polo Assn., her sezon beğeni toplayan ürünleriyle moda tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. U.S. Polo Assn.'ın klasik tasarımı ve yüksek kalitesiyle öne çıkan sweatshirtleri, hırkaları ve diğer giyim ürünleri tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için sizleri bekliyor. Şık ve klasik tasarımı sayesinde farklı kombinlerle rahatlıkla kullanılabilen U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka da markanın kısa süreli fırsatları kapsamında indirimde. Spor tarzı benimseyen erkekler için ideal bir tercih olan ürünü gelin birlikte inceleyelim.

Kalitesine hayran kalacağınız: U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka Basic

Adsız tasarım - 2023-08-01T104839.623

U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka, yüksek kaliteli pamuk ve akrilik karışımı malzemesiyle öne çıkar. İnce örgü dokusu ve hafif yapısı mevsim geçişlerinde sizi sıcak tutmaya yardımcı olur. Klasik yakalı tasarımı ve düğmeli detaylarıyla tarzınızı tamamlayan hırka, çok yönlü kullanım imkanı sunar. Rahat kesimi ve geniş renk seçenekleriyle her stil ve zevke uyum sağlayabilen ürün hem günlük hem de şık kombinleriniz için mükemmel bir parça.

Kullanıcı yorumları

  • "Bu hırka benim gardırobumun yeni favorisi oldu! Sıcak ve rahat hissettiriyor, ayrıca çok şık duruyor. Kalitesi gerçekten harika, uzun süre kullanacağımı düşünüyorum."

  • "Hırkayı sipariş ettim ve memnun kaldım. Boyutu tam uyuyor, kumaşı yumuşak ve rahat. Renk seçenekleri de çok güzel, kolaylıkla kombinleyebileceğim bir hırka."

  • "Uzun zamandır böyle kaliteli bir hırka arıyordum ve sonunda buldum! Malzemesi çok iyi ve sağlam, ayrıca solma yapmıyor. Kesimi de tam istediğim gibi rahat ve şık."
Ürünü İncele

Ürünün farklı renklerine göz atmak isteyenleri böyle alalım!

U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka Basic Vişne

Adsız tasarım - 2023-08-01T105324.575

Ürünü İncele

U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka Basic Siyah

Adsız tasarım - 2023-08-01T113512.590

Ürünü İncele

U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka Basic Lacivert

Adsız tasarım - 2023-08-01T105605.715

Ürünü İncele

U.S. Polo Assn. Erkek Örme Hırka Basic Antrasit Melanj

Adsız tasarım - 2023-08-01T105733.668

Ürünü İncele

Bu içerik 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Günün fırsatları kapsamındaki indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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