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Fiyatı 1679 TL'ye düştü! Pierre Cardin valizde büyük fırsat

24.07.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolculuklarda stil ve konforun bir arada olduğu Pierre Cardin 04PC4200 Kabin Boy Valiz şimdi büyük indirimle sizi bekliyor! İçerisindeki özel bölmeleri ve dayanıklı malzemesi sayesinde seyahatinizi daha düzenli ve güvenli bir hale getiren bu valiz için acele edin ve yolculuklarınıza şıklık katın!

Fiyatı 1679 TL'ye düştü! Pierre Cardin valizde büyük fırsat

Seyahate çıkmak her zaman heyecan verici bir deneyimdir. Farklı yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak ve unutulmaz anılar biriktirmek için yola çıkarız. Ancak eğer yolculuk sırasında uygun bir valize sahip değilseniz, bu deneyim biraz karmaşıklaşabilir. İşte bu noktada Pierre Cardin 04PC4200 Kabin Boy Valiz devreye giriyor. Bir kez alıp uzun yıllar kullanacağınız bir valiz arıyorsanız hem şık ve modern tasarımıyla göz dolduran hem de pratik kullanımıyla size büyük kolaylık sağlayacak bu valiz tam sizlik! Üstelik şimdi bu valize 720 TL indirimle sahip olabilirsiniz. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Pierre Cardin 04PC4200 Kabin Boy Valiz

Adsız tasarım - 2023-07-24T153319.418

  • Dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.

  • Şık bir tasarıma sahiptir.

  • Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fonksiyonel özellikleri mevcuttur.

  • Valizin iç kısmı oldukça geniştir, ayrıca iç kısmında fermuarlı bölmeler ve elastik bantlar da bulunur, böylece eşyalarınızı daha iyi organize edebilirsiniz.

  • Valizin dış tarafında, sağlam tekerlekler ve teleskopik sap bulunur. Bu sayede valizi kolayca taşıyabilir ve hareket ettirebilirsiniz.

  • Seyahat etmeyi sevenler için şık ve kullanışlı bir seçenektir.

  • Hem dayanıklı malzeme yapısı hem de pratik tasarımı sayesinde seyahatlerinizde size büyük kolaylıklar sağlayabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce de bu markayı uzun yıllar kullandık. Kaliteli, sağlam. Paketleme çok iyiydi. Ürün orijinal."

  • "Hafif, dört tekerlek rahat çalışıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Pierre Cardin, Benetton ve daha birçok markadaki indirimli valizleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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