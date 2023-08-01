Fiyatı 899 TL'ye düştü! Hafifliği ve kalitesiyle öne çıkan Merrell su ayakkabısında indirim

Su ayakkabıları, son derece fonksiyonel ayakkabılar olarak karşımıza çıkar. Su üzerinde veya suyla temas halinde gerçekleştirilen aktivitelerde kullanılan özel tasarımlı bu ayakkabılar; ayakları korumaya yardımcı olur, kaygan zeminler başta olmak üzere her türlü zeminde daha iyi tutuş sağlar. Siz de yaz aylarında ayaklarınıza hareket özgürlüğü sunan su ayakkabılarından tercih etmek isterseniz Merrell'in çok satanlarda ilk sırada yer alan ve şu anda indirimde olan ayakkabısını mutlaka incelemelisiniz. İşte detaylar!
Taban: 3 mm'lik tırtıklı Vibram MegaGrip kauçuk taban, kaygan zeminlerde bile üstün tutuş sağlar ve dayanıklılık sağlar.
Üst malzeme: Hızlı kuruyan ve nefes alabilir sentetik malzeme, ayakkabının hızlı bir şekilde kurumasını sağlar ve rahatlık sağlar.
Drenaj sistemi: Ayakkabının alt kısmının altında yer alan drenaj delikleri, suyun hızlıca tahliye edilmesini sağlar ve ayakkabının hafif kalmasına yardımcı olur.
Kayışlı tasarım: Ayakkabının arka kısmında elastik bir bant yer alır, bu sayede ayakkabıyı rahat bir şekilde giyip çıkarabilirsiniz ve ayağınızı güvende tutar.
Outsole çizgileri: Özel olarak tasarlanmış kauçuk çizgiler, zemindeki suyu tahliye etmek ve çekişi artırmak için kesintisiz bir şekilde çalışır.
Yastıklama: Ayakkabının orta tabanı, konfor ve destek sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Ağırlık: Yaklaşık 186 gram ağırlığı ile hafif bir yapıya sahiptir, bu da hareket özgürlüğünü artırır.
Tüm bu özelliklerle Merrell Hydro Moc, su sporları veya su yakınındaki aktiviteler için ideal olan rahat ve dayanıklı bir ayakkabıdır.
Kullanıcılar ne diyor?
"Yumuşak ve rahat, tavsiye ederim."
"Öncelikle son derecede rahat. Crocs'a göre ayağı daha iyi kavrıyor. Yani rahatlıkla koşabilecek kadar ayağınızı kavrıyor ve konforlu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Normal numaram 39 fakat yorumlardaki tavsiyelere uyarak 38 aldım, kullanıcılar haklıymış bir numara küçük almaya çalışın."
"Ürünü önce tam ayak numarama göre aldım fakat başka yorumlarda da belirtildiği gibi bir numara küçük alınması gerekiyormuş. Büyük geleni kardeşime hediye ettim ve küçüğünü aldım, tam oldu. Oldukça memnunum."
Bu içerik 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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