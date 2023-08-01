Fiyatı 899 TL'ye düştü! Hafifliği ve kalitesiyle öne çıkan Merrell su ayakkabısında indirim

Su ayakkabıları, son derece fonksiyonel ayakkabılar olarak karşımıza çıkar. Su üzerinde veya suyla temas halinde gerçekleştirilen aktivitelerde kullanılan özel tasarımlı bu ayakkabılar; ayakları korumaya yardımcı olur, kaygan zeminler başta olmak üzere her türlü zeminde daha iyi tutuş sağlar. Siz de yaz aylarında ayaklarınıza hareket özgürlüğü sunan su ayakkabılarından tercih etmek isterseniz Merrell'in çok satanlarda ilk sırada yer alan ve şu anda indirimde olan ayakkabısını mutlaka incelemelisiniz. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Merrell Hydro Moc Su Ayakkabısı, Erkek

Ürünün öne çıkan özellikleri

Taban: 3 mm'lik tırtıklı Vibram MegaGrip kauçuk taban, kaygan zeminlerde bile üstün tutuş sağlar ve dayanıklılık sağlar.

Üst malzeme: Hızlı kuruyan ve nefes alabilir sentetik malzeme, ayakkabının hızlı bir şekilde kurumasını sağlar ve rahatlık sağlar.

Drenaj sistemi: Ayakkabının alt kısmının altında yer alan drenaj delikleri, suyun hızlıca tahliye edilmesini sağlar ve ayakkabının hafif kalmasına yardımcı olur.

Kayışlı tasarım: Ayakkabının arka kısmında elastik bir bant yer alır, bu sayede ayakkabıyı rahat bir şekilde giyip çıkarabilirsiniz ve ayağınızı güvende tutar.

Outsole çizgileri: Özel olarak tasarlanmış kauçuk çizgiler, zemindeki suyu tahliye etmek ve çekişi artırmak için kesintisiz bir şekilde çalışır.

Yastıklama: Ayakkabının orta tabanı, konfor ve destek sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Ağırlık: Yaklaşık 186 gram ağırlığı ile hafif bir yapıya sahiptir, bu da hareket özgürlüğünü artırır.

Tüm bu özelliklerle Merrell Hydro Moc, su sporları veya su yakınındaki aktiviteler için ideal olan rahat ve dayanıklı bir ayakkabıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yumuşak ve rahat, tavsiye ederim."

"Öncelikle son derecede rahat. Crocs'a göre ayağı daha iyi kavrıyor. Yani rahatlıkla koşabilecek kadar ayağınızı kavrıyor ve konforlu."

"Ürünü sahilde ve sulak alan içeren trekking rotalarında kullanmak amacıyla aldım. Ürün son derece konforlu. Sahilde ve yaklaşık 10 kilometrelik eğimli yürüyüşte kullandım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ayağı iyi kavrıyor. Yalnızca çok sıcak havada yürürken ayak terlediğinde ya da güneş kremi sürüldüğünde bazen içinde ayak hareket ediyor, kullanımla birlikte ayakkabı biraz açıldığından bol gelmeye başladığından kaynaklanmış olabilir. Normal ayak numaranızdan bir numara küçük almanın faydası var, ürünü araştırırken her yerde bunun yazıldığını görmüştüm. Riske atmamak için 42 ve 43 numarasını aldım. Normalde 43 ya da 44 giyiyorum ama 42 ayağıma tam oldu. Tabanı yumuşak olduğu için çakıl taşına benzer taşların olduğu toprak alanlarda bunları hissediyorsunuz. Günlük kullanım olarak ise crocslardan daha rahat ve kullanışlı."

Çok satanlarda birinci sırada: Merrell Hydro Moc Su Ayakkabısı, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Normal numaram 39 fakat yorumlardaki tavsiyelere uyarak 38 aldım, kullanıcılar haklıymış bir numara küçük almaya çalışın."

"Ürünü önce tam ayak numarama göre aldım fakat başka yorumlarda da belirtildiği gibi bir numara küçük alınması gerekiyormuş. Büyük geleni kardeşime hediye ettim ve küçüğünü aldım, tam oldu. Oldukça memnunum."

"Prime günlerinde aldım içine tabanlığımı bile koydum giyiyorum. Çok kaliteli, karar veremeyen arkadaşım direkt satın al."

Bu içerik 1 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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