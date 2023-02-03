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Hafta sonu nasıl yazılır, hafta sonu yazımı nasıl olmalıdır? Bugün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık kullanılan ve yazılışı en çok araştırılan sözcüklerden biri de hafta sonu kelimesidir. Hafta sonu TDK'ye göre ayrı yazılan bir kelimedir. Düşünülenin aksine ayrı yazılmayan bir kelimedir. Günlük konuşmada hafta sonu sözcüğü sık kullanılır. Bu sebeple de yazımı konusunda en çok araştırma yapılan sözcüklerden biridir. Hafta sonu kelimesinin yazımı ayrı mı bitişik mi olacağı konusunda sürekli bir karışıklık olur. Konuşma dilinde birleşik bir yazıma sahipmiş gibi dursa da yazımı farklıdır.

Hafta sonu nasıl yazılır, hafta sonu yazımı nasıl olmalıdır? Bugün ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu, sözcüklerin yazılışı esnasında doğru kullanım yapılması ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmuş ve tüm karışıklığı ortadan kaldırmıştır. Hafta sonu sözcüğünün ayrı olarak yazılması, doğru kullanım şeklidir. Hafta sonu sözcüğü genellikle birleşik olarak kullanılsa da Tük Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre hafta sonu sözcüğü ayrı olarak yazılır. Hafta sonu doğru yazılışı ayrı yazılmasıdır. Sözcüğün doğru yazımı "hafta sonu" şeklinde olmalıdır.

Hafta sonu nasıl yazılır?

"Hafta sonu ayrı mı yazılır?" sorusu sıklıkla sorulur. Bilindiği gibi hafta sonu sözcüğü cumartesi ve pazar günlerini ifade eder. Pek çok kişinin çalışma temposundan uzaklaştığı bu günlerde çeşitli hafta sonu planları yapılır. Arkadaşları ile plan yapan kişiler birbirine mesajlar atar. Paylaşılan bu mesajlarda en çok yapılan hatalardan biri hafta sonu kelimesinin birleşik olarak yazılmasıdır. Birçok kişinin yaptığı bu yazım, yanlış bir kullanım şeklidir. Hafta sonu kelimesi ayrı yazılan bir kelime olup birleşik olarak kullanılmamalıdır.

Hafta sonu bitişik mi yazılır?

Hafta sonu kelimesi ayrı şekilde yazılır. Bu kelimenin “haftasonu” olarak birleşik kullanımı yanlış bir kullanımdır. Hafta sonu TDK’nin açıklamalarına göre ayrı olarak yazılır. Kelimenin yazım şeklini anlayabilmek için örnek cümleleri incelemek yararlı olur.

  • Hafta sonları bizimle değil de arkadaşları ile plan yapmayı tercih ediyor. Doğru kullanım.
  • Hafta sonu çok önemli bir programımız olduğu için bu hafta size gelemeyeceğiz. Doğru kullanım
  • Haftasonu çok önemli bir maç var, mutlaka bizim kazanmamız gerekiyor. Yanlış kullanım
  • Haftasonu program yapmadan önce bana danışmanı rica ediyorum. Yanlış kullanım

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