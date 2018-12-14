YEMEK

Haftada 2 ton satılıyor! Kasaplar talebe yetişemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Siirtliler kış mevsiminde tükettikleri kavurmanın yapımına başladı. Kasaplar, et siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Haftada 2 ton satılıyor! Kasaplar talebe yetişemiyor

Kentte kış mevsiminde yoğunlukta tüketilen kavurma hazırlama telaşı başladı. Kavurma yapımı için kasaplardan alınan onlarca kilo et, kazanlarda kaynatılıp, uzun bir süre bekletiliyor. Ardından dondurucularda saklanan kavurma, kışın yemeklere lezzet veriyor.

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Siirt’de kasapların işleri bugünlerde iki katına çıktı çünkü kışlık kavurma yapımı nedeniyle gün oluyor siparişlere yetişemiyorlar. Kavurmalık et siparişlerini yetiştirme güçlük çeken kasaplar, günde ortalama 30 dolayında keçi kestiklerini dile getirirken, sezon sonuna kadar her kasap 1 ton et satışı yapacaklarını söyledi. Kavurmalık kemiksiz keçi etinin kilosunun 42, koyun etinin kilosunun 45, kemikli etin kilosunun ise 35 TL’den satıldığı kentteki kasaplar, siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

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Kentte 25 yıllık kasap Abdurrahim Işıktaş, "Siirt’teki kasapları işleri bu mevsimlerde açılıyor. Et tüketimi bu mevsimde 2 kat artıyor ve şu an normal günlük et satışları yapamaz hale geldik. Daha çok kavurma için et kesimi yapıyoruz. Siirtliler olarak ete bir hayli düşkünüz. Her yıl kış ayında kavurma hazırlıyoruz ve bu kavurmaları tenekelerde muhafaza altına alıyoruz. Soğuk günlerde hazır yemek olarak bilinen kavurmayı çıkarıp gerek yemeklerde tüketiyoruz. Kavurma daha çok keçi etinden yapılıyor. Gelen siparişleri yetiştiremiyoruz" dedi.

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Siirt’te yaşayanların yanı sıra farklı kentlere de kavurma hazırlayıp gönderdiklerini anlatan Işıktaş, "Kestiğimiz eti sadece kentte satmıyoruz. İl dışında yaşayan çok sayıda Siirtli vatandaşlar var ve bizler onlara da kavurmalık et satıyoruz. Başka şehirlerde yaşayan Siirtli’ye kestiğimiz eti pişirip kavurma yapıyoruz ve muhafaza altına alıp gönderiyoruz. Kavurmaları daha çok İstanbul ve Yalova’ya gönderiyoruz. Ben hafta sadece 2 tona yakın kavurmalık et satıyorum" diye konuştu.

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siirt kavurması kurban kavurması yöresel yemekler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ELBETTE YETİŞEMEZLER NE OLACAK EKMEK ELDEN SU GÖLDEN. ELEKTRİK PARASI, SU PARASI , TELEFON PARASI, VERGİ VERMEK YOK. YE BABAM YE.
İnsanı böyle haberler le özendiriyorsunuz şimdi benim canım kavurma istedi bol soğanlı!!!! ıspanak kavurayım da onu yiyelim bari
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