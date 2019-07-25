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Haftada 3 kez balık yemek bağırsak kanseri riskini yüzde 12 azaltıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi ile Lyon'daki Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı arasında yapılan bir araştırma sonucu, haftada 2 gün balık tüketmenin bağırsak kanseri riskini yüzde 12 azalttığını ortaya koydu.

Haftada 3 kez balık yemek bağırsak kanseri riskini yüzde 12 azaltıyor

ABD'de, Amerikan Kanser Derneği'ne göre, bağırsak tümörleri en çok tanı alan üçüncü kanser türü. Sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlık olunca uzmanlar da bu konuda araştırma gerçekleştirdi ve kanser riskini azaltan besini ortaya çıkardı.

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Araştırmayı yürüten Dr. Gunter, " “Araştırmamız balık yemenin bağırsak kanseri riskini azalttığını ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak teşvik edilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

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Bilim insanları aynı zamanda sigarayı barakmanın, kilo vermenin ve sağlıklı beslenmenin sonucunda kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'nın önlenebileceğini tahmin ediyorlar.

Balığın bağırsak kanserine karşı olan faydasını ortaya çıkarmak için araştırmacılar, 476 bin 160 kişinin diyetlerini analiz etti. Yaklaşık 15 yıl süren takip süresinin ardından haftada herhangi bir balık türünü yiyenlerin bağırsak kanseri riskinin yüzde 12 azaldığını ortaya koydu. Tüketilen balık oranı ise yaklaşık 360 gramdı.

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Özellikle yağlı balıklar, kanser hücrelerinin gelişmesini ve büyümesini engelleyen omega-3 yağ asitlerini fazlasıyla içeriyor.

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Gerçekleştirilen çalışma, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) tarafından finanse edildi. WCRF araştırma fonu başkanı Dr. Anna Diaz Font ise şunları söyledi: "Bu büyük çalışma, balık tüketmenin bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini gösteren bilimsel kanıtlara yer veriyor."

Yaşam tarzınızda basit değişiklikler yaparak bağırsak kanserine yakalanma riskini azalabileceğinizi vurgulayan uzmanlar, kepekli ve lifli gıdaların diyete dahil edilmesinin önemini vurguluyorlar. Aynı zamanda işlenmiş etten kaçınmayı ve kırmızı et tüketimini azaltmayı tavsiye ediyorlar.

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