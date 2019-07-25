Haftada 3 kez balık yemek bağırsak kanseri riskini yüzde 12 azaltıyor

ABD'de, Amerikan Kanser Derneği'ne göre, bağırsak tümörleri en çok tanı alan üçüncü kanser türü. Sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlık olunca uzmanlar da bu konuda araştırma gerçekleştirdi ve kanser riskini azaltan besini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten Dr. Gunter, " “Araştırmamız balık yemenin bağırsak kanseri riskini azalttığını ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak teşvik edilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Bilim insanları aynı zamanda sigarayı barakmanın, kilo vermenin ve sağlıklı beslenmenin sonucunda kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'nın önlenebileceğini tahmin ediyorlar.

Balığın bağırsak kanserine karşı olan faydasını ortaya çıkarmak için araştırmacılar, 476 bin 160 kişinin diyetlerini analiz etti. Yaklaşık 15 yıl süren takip süresinin ardından haftada herhangi bir balık türünü yiyenlerin bağırsak kanseri riskinin yüzde 12 azaldığını ortaya koydu. Tüketilen balık oranı ise yaklaşık 360 gramdı.

Özellikle yağlı balıklar, kanser hücrelerinin gelişmesini ve büyümesini engelleyen omega-3 yağ asitlerini fazlasıyla içeriyor.