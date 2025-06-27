Haftalık kazancı 26 milyon lira olan Mohamed Salah Bodrum'a geldi! Balık masasına ödediği rakam gündem oldu...

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum'u tercih etti. Salah geçtiğimiz gün Gümüşlük'te balık yerken görüntülendi. Haftada 26 milyon TL kazanan Mısırlı oyuncunun, 7 arkadaşıyla birlikte balık yedikten sonra ödediği hesap gündem oldu. Salah, yemek için 60 bin tl ödeyip mekandan ayrıldı.

''SADECE TATİL İÇİN GELDİM''

Salah, Gümüşlük'te balık yerken görüntülendikten sonra kendisini kayda alanlara "Sadece tatil için geldim, izninizle" dediği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun balık restoranından ayrıldıktan sonra Yalıkavak'taki bir gece kulübüne gittiği öğrenildi.

GELEN HESAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI…

Salah'ın mekanda ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu. Hesabın Bodrum standartlarına göre 7 kişi için az olduğu yorumları yapıldı. Bazıları ise sadece balık için 60 bin liralık hesabı oldukça yüksek buldu.

FRIMPONG SALAH’I SOLLADI!

Liverpool’un yeni transferlerinden Jeremie Frimpong da tatil için Bodrum’u seçenlerden. Geçtiğimiz günlerde Jeremie Frimpong da Bodrum gecelerinde 600 bin tl ödeyerek Salah’ın harcamasını resmen solladı ve sosyal medya da ikili arasındaki harcama farkı üzerine eğlenceli yorumlar yapıldı.