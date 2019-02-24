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Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 24.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

Canınız mı sıkkın, keyfiniz mi yok? Ne yapsam mı diye düşünüyorsunuz? Gelin birlikte haftanın en komik tweetlerini okuyalım:

Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!

Sosyal medyada bazı kullanıcılar var ki attıkları tweetleriyle bir fenomen haline dönüşebiliyor ve kendilerinden söz ettirebiliyorlar... Tamam fenomen diyerek abartmış olabiliriz ama bu tweetler bu hafta elden ele hesaptan hesaba yayıldı ve güldürdü...

Buyrun haftanın en komik tweetlerine...

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