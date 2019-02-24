Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!

Sosyal medyada bazı kullanıcılar var ki attıkları tweetleriyle bir fenomen haline dönüşebiliyor ve kendilerinden söz ettirebiliyorlar... Tamam fenomen diyerek abartmış olabiliriz ama bu tweetler bu hafta elden ele hesaptan hesaba yayıldı ve güldürdü...
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