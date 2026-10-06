Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Meteoroloji'den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. Bölgede sıcaklıkların da 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar artış gösterecek.

Meteoroloji'den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 6 Ekim tarihli hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak gündüz saatlerinde hissedilir derecede artması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Türkiye genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre batı bölgelerden başlayarak etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte gündüz sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hafta sonuna doğru bazı kentlerde termometreler 30 dereceye yaklaşırken, İstanbul'da cumartesi günü sıcaklığın 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların; Osmaniye, Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elâzığ, Dersim, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın ise kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor 1

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, güneydoğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor 2

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor 3

SARI KOD VERİLEN 19 İL

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Malatya, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye, Ağrı, Bitlis, Elâzığ, Hakkâri, Kars, Muş, Dersim, Batman ve Iğdır.

Yurdun batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in bazı kesimleri ile doğu bölgelerinde sağanak yağış görülecek.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların etkili olması, Güneydoğu Anadolu genelinde ise toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyorHer evde bulunuyor! Bebek ve temizlikte kullanılan bu ürünlere yasak geliyor
Doğru insanı bulduğunuzu gösteren 7 işaret! Doğru insanı bulduğunuzu gösteren 7 işaret!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Yer: Ankara! Otelin 6. katından otomobilin üstüne düştü

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

Babasının kim olduğu ortaya çıktı! Anne ve dayı hakkında karar

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

"Dededen kalma topraklar" diyerek açıkladı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

3 kişi ile ilgili yeni gelişme! Hisse hareketleri inceleme altına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.