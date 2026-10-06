Meteoroloji'den 19 kente sarı uyarı: Kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 6 Ekim tarihli hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak gündüz saatlerinde hissedilir derecede artması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Türkiye genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre batı bölgelerden başlayarak etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte gündüz sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hafta sonuna doğru bazı kentlerde termometreler 30 dereceye yaklaşırken, İstanbul'da cumartesi günü sıcaklığın 25 dereceye ulaşması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların; Osmaniye, Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elâzığ, Dersim, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın ise kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, güneydoğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

SARI KOD VERİLEN 19 İL

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Malatya, Siirt, Van, Şırnak, Osmaniye, Ağrı, Bitlis, Elâzığ, Hakkâri, Kars, Muş, Dersim, Batman ve Iğdır.

Yurdun batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in bazı kesimleri ile doğu bölgelerinde sağanak yağış görülecek.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların etkili olması, Güneydoğu Anadolu genelinde ise toz taşınımının görülmesi bekleniyor.