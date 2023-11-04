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Haftanın en kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya! İsmail Kartal'ın merakla beklenen stoper tercihi belli oldu...

04.11.2023 16:31 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Dev mücadele öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu...

Haftanın en kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya! İsmail Kartal'ın merakla beklenen stoper tercihi belli oldu...

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Yaşanan sakatlıklardan sonra stoper tercihini kimlerden yana kullanacağı merak konusu olan İsmail Kartal kararını verdi.

STOPERLER BELLİ OLDU

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Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

BAKASETAS 11'DE

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Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

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Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

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Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.

İÇ SAHADA EN GOLCÜ TAKIM

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Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu.

Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.

AVCI İLE GOL YEMEDİ

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı.

Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

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