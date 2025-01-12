Haftanın her günü denemek isteyeceğiniz 11 vegan çorba tarifi

1. Mercimek Çorbası

2. Bal kabağı Çorbası

Çorbaların şahı ne desek herhalde herkes mercimek çorbasını söyler. En sevilen çorbalardan olan mercimek çorbası en basit çorbalardan biri. Bazıları mercimek çorbasını sebze ekleyerek yapabiliyor, bazıları ise sadece kırmızı mercimekle yapmayı tercih ediyor. Vegan bir seçenek olan mercimek çorbasına limon sıkıp içebilirsiniz.



Kışın yıldızı olan bal kabağı çorbası, içinizi ısıtacak leziz bir çorba çeşidi. Tatlı lezzetiyle çok sevilen çorbayı yapmadan önce bal kabaklarını hafifçe fırında közlerseniz lezzeti katlanacaktır. Bal kabaklarına sebze suyu ekleyerek çorbanızı daha besleyici hale getirebilirsiniz. Kremsi bir çorba yapmak için bu karışıma Hindistan cevizi sütü ekleyebilirsiniz.

3. Bezelye Çorbası



Bu çorbayı daha önce duymamış olabilirsiniz. Hafif ve lezzetli çorbaya nane de eklediniz mi lezzetine doyum olmuyor. Ferah bir lezzeti olan çorbayı pişirdikten sonra blenderdan geçirerek pürüzsüz bir çorba yapabilirsiniz.

4. Mantar Çorbası



Mantar en güzel çorba olarak yenmiyor mu? Lezzetli ve doyurucu bir çorba yapmak için mantar çorbası tercih edebilirsiniz. Farklı mantarlarla yapılabilen mantar çorbasını badem sütü veya yulaf sütüyle birlikte pişirebilirsiniz. Karabiber ekleyerek bu çorbayı daha lezzetli hale getirmek mümkün.

5. Domates Çorbası



Yazın güzel domatesleriyle yapılacak bir çorba arıyorsanız o zaman tercihinizi domates çorbasından yana kullanabilirsiniz. Fesleğen seviyorsanız bu çorbaya fesleğen de ekleyebilirsiniz. Yanında çıtır ekmeklerle servis edebileceğiniz çorba tam bir lezzet bombası!

6. Hindistan Cevizli Sebze Çorbası



Sebze çorbası özellikle kışın çok iyi oluyor. Hem vitamin kaynağı hem de iç ısıtan bu çorba önce gözünüze sonra midenize hitap edecek. İçine kabak, havuç, brokoli ya da sevdiğiniz başka sebzeleri koyabileceğiniz sebze çorbasına bir de köri eklediniz mi nasıl güzel olur, anlatamayız!

7. Tarhana Çorbası



Vegan tarhana alarak güzel bir tarhana çorbası yapabilirsiniz. Vegan tarhanayı sebze suyuyla karıştırıp lezzetli bir çorbaya dönüştürebilirsiniz. Özellikle hastayken çok iyi gelen tarhana çorbasına pul biber ve limon ekleyerek içebilirsiniz.

8. Havuçlu Çorba



Havuç seven biriyseniz bu çorbayı da seveceğinize eminiz. İçine bir de zencefil koydunuz mu hem lezzeti artıyor hem de daha faydalı hale geliyor. Sebze suyuyla pişirerek bu çorbanın daha besleyici olmasını sağlayabiliyorsunuz.

9. Brokoli Çorbası



Brokoli sebzesini herkes sevmez ama seveni de çok sever tabii. Brokoliden yapacağınız çorbanın lezzetine bayılacağınıza eminiz. Daha hafif bir tadı olması için içine vegan krema ekleyebilirsiniz.

10. Tatlı Patates Çorbası



Tatlı patatesin lezzeti çok seviliyor. Ondan çorba yapılsa çok iyi olmaz mı? İçine bir de kırmızı mercimek koyarsak hem doyurucu hem de lezzetli oluyor. İçine sevdiğiniz baharatları da ekleyerek lezzetinin artmasını sağlayabilirsiniz.

11. Kabak Çorbası



Kabak çorbası, bilinen bir çorba. Ama biz buna bir de yeşil elma ekliyoruz. İkisinin bir arada piştiği çorba biraz tatlı biraz tuzlu oluyor. Kıvamını artırmak için vegan krema da ekleyebiliyorsunuz. Eğer tatlı-tuzlu lezzetleri seviyorsanız bu çorbaya bir şans verin deriz!