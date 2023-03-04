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Haftanın sürprizi! Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanında bu sezon 4. galibiyetini aldı!

04.03.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Trabzonspor, en son UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı. Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı zorlu rakibini 2-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Trabzonspor iç sahada 36 maçlık yenilmezlik serisini de böylece kaybetmiş oldu.

Haftanın sürprizi! Ümraniyespor, Trabzonspor deplasmanında bu sezon 4. galibiyetini aldı!

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Trabzonspor - Ümraniyespor maçıyla devam etti. Bu sezon ligde yalnızca 3 galibiyeti bulunan Ümraniyespor, çıkış arayan Trabzonspor'un konuğu oldu. Maça çok hızlı başlayan bordo-mavililerin topu 18 dakikada 2 kez direkten döndü. Bir türlü golü bulamayan bordo-mavililer sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Trabzonspor, iç sahada 36 maç sonra yenilmiş oldu.

TRABZONSPOR DİREKLERİ DÖVÜYOR!

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Trabzonspor'da 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutu üst direkten döndü. Büyük bir şanssızlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün bir başka şutu 18. dakikada yine direkten döndü!

ÇİZGİDEN ÇIKARTTILAR

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Karşılaşmada dakikalar 12'yi gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı! Umut Bozok'un kafa vuruşunda kaleciden sekip kaleye yönelen topu son anda Mustafa Eser çizgiden çıkardı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Maçın ikinci yarısının başlamasının ardından 51. dakikada Ümraniyespor Sekidika'nın golüyle 1-0 öne geçti.

AKYAZI'DA ŞOK! 2-0 OLDU

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Ümraniyespor, Umut Nayir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Umut Nayir, Ümraniyespor formasıyla attığı 10 golün 9'unu farklı takımlara karşı kaydetti.

YUSUF YAZICI FARKI 1'E İNDİRDİ

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 83. dakikada farkı 1'e indirdi.

DENSWİL ISINIRKEN SAKATLANDI

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Trabzonspor'da Basel maçında olduğu gibi HangiKredi Ümraniyespor maçı için ilk 11'de yer verilen Stefano Denswil, ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşadı.
Bordo-mavili ekipte yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından Denswil'in yerine Gbamin'in karşılaşmada şans bulacağı bildirildi.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra yine kulüp sitesinden yapılan ikinci bir açıklamada, "Oyuncumuz Stefano Denswil soyunma odasında yapılan tedavisinin ardından yeniden ilk 11'e dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

Denswil, yaşadığı şansızlığa rağmen karşılaşmada forma giydi.

"GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU"

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Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, üzerinde Türkiye ve Yunanistan bayraklarının yer aldığı siyah tişörtlerle çıkarak, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle "Geçmiş olsun komşu" mesajı verdi.

Karşılaşma öncesi, hayatlarını kaybeden Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, eski Fenerbahçeli oyuncu Ziya Şengül ve TFF Güvenlik ve Akreditasyon temsilcisi Erhan Aslan için saygı duruşunda bulunuldu.

Bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya fazla ilgi göstermemesi nedeniyle stadyumda büyük boşluklar olduğu gözlendi.

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