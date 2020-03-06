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Haftanın vizyon filmleri

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bu hafta sinema salonlarında 9 yeni film vizyondaki yerini alacak.

Haftanın vizyon filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona giriyor. Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı biyografik film "Seberg", babasının ölmeden önceki son dileğini yerine getirmeye çalışan bir gencin hikayesini konu alan, Ali Atay ve Haluk Bilginer'in rol aldığı "Nuh Tepesi", İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film "Sabit Kanca: Son Soru" ve sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Zengo" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. İyi seyirler.

Seberg

Alacakaranlık film serisindeki "Bella Swan" karakteri ile ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı "Seberg" izleyici ile buluşacak.

Genç oyuncuya Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connell, Stephen Root ve Vince Vaughn'un eşlik ettiği biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Benedict Andrews üstlendi.

Senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından kaleme alınan yapım; Jean-Luc Godard imzalı "Serseri Aşıklar" filmindeki rolü ve performansı sonrası uluslararası bir şöhrete kavuşan, 60'ların sonunda insan hakları hareketi ve Black Panther oluşumuna verdiği destekten ötürü FBI'ın radarına giren Jean Seberg'ün hayatını mercek altına alıyor.

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Yokuş Aşağı

Ruben Östlund'un "Turist" filminin yeniden çevrimi olan "Yokuş Aşağı", çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods ve Kristofer Hivju'nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Nat Faxon ve Jim Rash birlikte yaptı.

Hayal Adası

1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan "Hayal Adası", tropik bir adada gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor.

Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney ve Kim Coates gibi isimler rol aldı.

Nuh Tepesi

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Nuh Tepesi"ni Cenk Ertürk yazıp yönetti.

Dram türündeki film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

Federico Cesca'nın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Leon Gurvitch imzası taşıyor.

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Mendilim Kekik Kokuyor

Haftanın dram ağırlıklı bir diğer yerli yapımı olan "Mendilim Kekik Kokuyor", yaşadıkları Anadolu kasabasında genç bir kıza gönül veren iki amca oğlunun, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak ve Devrim Yakut'un başrollerinde oynadığı filmi Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetti.

Sabit Kanca: Son Soru

İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film "Sabit Kanca: Son Soru", oldukça başarılı olduğu yarışma hayatını geride bırakan Sabit Kanca'nın, bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum arkadaşının iyileşebilmesi için soruların karşısına son kez çıkmasını konu ediniyor.

Nuri Yıldız'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde İsmail Baki Tuncer'e başrolde Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy eşlik ediyor.

Zengo

Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Zengo", kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran bin kadının, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden arkadaşı ile olan rekabetini odağına alıyor.
Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Yasemin Sakallıoğlu'nun yanı sıra Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi isimler oynuyor.

El-Deccur

Gökhan Arı'nın yönettiği haftanın yerli korku filmi "El-Deccur", bir grup arkeoloji öğrencisinin bir kazı sırasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Tamircikler Robotçuklara Karşı

Rus yapımı animasyon film "Tamircikler Robotçuklara Karşı", Profesör Eugenius'un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile zorlu mücadelesini konu ediniyor.


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