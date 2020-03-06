Haftanın vizyon filmleri

Senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından kaleme alınan yapım; Jean-Luc Godard imzalı "Serseri Aşıklar" filmindeki rolü ve performansı sonrası uluslararası bir şöhrete kavuşan, 60'ların sonunda insan hakları hareketi ve Black Panther oluşumuna verdiği destekten ötürü FBI'ın radarına giren Jean Seberg'ün hayatını mercek altına alıyor.

Genç oyuncuya Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connell, Stephen Root ve Vince Vaughn'un eşlik ettiği biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Benedict Andrews üstlendi.

Alacakaranlık film serisindeki "Bella Swan" karakteri ile ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı "Seberg" izleyici ile buluşacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona giriyor. Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı biyografik film "Seberg", babasının ölmeden önceki son dileğini yerine getirmeye çalışan bir gencin hikayesini konu alan, Ali Atay ve Haluk Bilginer'in rol aldığı "Nuh Tepesi", İsmail Baki Tuncer'in hayat verdiği karakteri odağına alan üçüncü film "Sabit Kanca: Son Soru" ve sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Zengo" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. İyi seyirler.

Yokuş Aşağı

Ruben Östlund'un "Turist" filminin yeniden çevrimi olan "Yokuş Aşağı", çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods ve Kristofer Hivju'nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Nat Faxon ve Jim Rash birlikte yaptı.

Hayal Adası

1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan "Hayal Adası", tropik bir adada gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor.

Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney ve Kim Coates gibi isimler rol aldı.

Nuh Tepesi

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Nuh Tepesi"ni Cenk Ertürk yazıp yönetti.

Dram türündeki film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.