Hagi, Emre Belözoğlu derken sürpriz bir isim! Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Selçuk Şahin’in ardından teknik direktörlük arayışları başlamıştı. Arayış döneminde Eyüpspor ile adı geçen Hagi ve Emre Belözoğlu’ndan istediği yanıtı alamayan eflatun-sarılar teknik direktör Orhan Ak ile anlaştı.

ASBAŞKAN AÇIKLADI!

Asbaşkan Fatih Kulaksız, resmi imzaların da saat 16.00'da atılacağını duyurdu. Öte yandan anlaşmanın 3 yıllık olacağı da belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük’ün başında 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.