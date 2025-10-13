SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Hagi, Emre Belözoğlu derken sürpriz bir isim! Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi...

Eyüpspor’da teknik direktörlük arayışları sona erdi. Süper Lig ekibi daha önce Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapan Orhan Ak ile anlaşmaya vardı.

Hagi, Emre Belözoğlu derken sürpriz bir isim! Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da Selçuk Şahin’in ardından teknik direktörlük arayışları başlamıştı. Arayış döneminde Eyüpspor ile adı geçen Hagi ve Emre Belözoğlu’ndan istediği yanıtı alamayan eflatun-sarılar teknik direktör Orhan Ak ile anlaştı.

ASBAŞKAN AÇIKLADI!

Hagi, Emre Belözoğlu derken sürpriz bir isim! Eyüpspor da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi... 1

Asbaşkan Fatih Kulaksız, resmi imzaların da saat 16.00'da atılacağını duyurdu. Öte yandan anlaşmanın 3 yıllık olacağı da belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

Hagi, Emre Belözoğlu derken sürpriz bir isim! Eyüpspor da teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak getirildi... 2

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük’ün başında 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saran kuralları geldi! Bir departman tamamen değişiyor...Saran kuralları geldi! Bir departman tamamen değişiyor...
G.Saray ve F.Bahçe zor kurtuldu! 10.saniyede sakatlandıG.Saray ve F.Bahçe zor kurtuldu! 10.saniyede sakatlandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Emre Belözoğlu Gheorghe Hagi eyüpspor teknik direktörü orhan ak kimdir Selçuk Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.