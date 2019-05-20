Hailey Baldwin hamile mi? Kendall Jenner’dan bomba hareket!

her ne kadar sık sık Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin arasının kötü olduğu söylense de gelen haberler ve çiftin yaptığı paylaşımlar bu iddiaları yalanlıyor.

İlişkilerini kısa süre içinde nikah masasına taşıyan ve sonrasında da sosyal medya hesaplarından güzel giden evliliklerine dair paylaşımlarda bulunan çiftten yeni bir haber var. Hailey Baldwin geride bıraktığımız akşam ünlü isimlerin katıldığı bir partide boy gösterdi.

Gece boyunca eğlenen Hailey’in sosyal medyada paylaşılan bir videosu ile henüz 20’li yaşlarındaki Hailey’nin bebek beklediği şeklinde yorumlandı.

Hailey Baldwin'in dans edip şarkı söylerken paylaşılan videosunda bir anda yanında bulunan Kendall Jenner’ın onun karnını sevmesi ve çevresindekilerin tepkisi dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda da Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftinin bebek beklediği iddia edilmiş ama çift bu durumu yalanlamıştı.

