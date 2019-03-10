Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evliliğinde kriz

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, 6 yıl boyunca Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. İkilinin ayrılıklarla doluaşklarının evlilik ile devam edeceği konuşulurken geçmiş kendini tekrar etti.

25 yaşındaki şarkıcı çok geçmeden eski sevgilisi Hailey Baldwin'e döndü. Herkes bunun da klasikleşmiş Gomez-Bieber ayrılıklarında biri olduğunu düşünürken işler tersine döndü. Önce düğün ertelendi ardından Justin'ın depresyon tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Hatta düğünün bu nedenle ertelenmiş olabileceği konuşulmaya başlandı.

Evliliklerinin çıkmaza girdiği iddiaları sonrası Bieber, eşi Hailey’nin 4 fotoğrafını paylaşarak ‘Sorun yok’ mesajı verdi.

Ancak Bieber’ın alışılmışın dışındaki paylaşımları, iddiaları güçlendirdi.



