Hailey Baldwin kocası Justin Bieber'a hayran

Ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber’ın en büyük hayranı.
Dün Los Angeles’ta görüntülenen 22 yaşındaki ABD’li model, şapkasıyla dikkat çekti.
Baldwin’in şapkasında “Bieber” yazdığı görüldü. Tıpkı bir dinleyici gibi Bieber’a olan sevgisini gösteren ünlü model hakkında “Kocasına hayran” şeklinde yorumlar yapıldı.
Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen çift, dün romantik paylaşımlarıyla gündeme geldi. Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.
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