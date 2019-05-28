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Hailey Baldwin kocası Justin Bieber'a hayran

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ünlü model Hailey Baldwin, taşıdığı şapkasıyla eşi Justin Bieber'a hayranlığını kanıtladı. Baldwin için, “Kocasına hayran” yorumları yapıldı.

Hailey Baldwin kocası Justin Bieber'a hayran

Ünlü model Hailey Baldwin, şarkıcı eşi Justin Bieber’ın en büyük hayranı.

Dün Los Angeles’ta görüntülenen 22 yaşındaki ABD’li model, şapkasıyla dikkat çekti.

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Baldwin’in şapkasında “Bieber” yazdığı görüldü. Tıpkı bir dinleyici gibi Bieber’a olan sevgisini gösteren ünlü model hakkında “Kocasına hayran” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen çift, dün romantik paylaşımlarıyla gündeme geldi. Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber ve Hailey Baldwin

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aşk daim olunca güzel
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