Hajduk Split'e yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Avusturya kampında oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split karşısında 1-0'lık mağlubiyet alındı.

MAÇIN ARDINDAN KARAR

23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de beklenen transferler henüz yapılamazken alınan bu yenilgi sonrası Mourinho bazı kararlar verdiği öğrenildi.

8 GÜN SONRA KADRO BİLDİRECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de, Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.

KADRO DIŞILAR BELLİ OLDU

Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerin Samet, Luan, Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.

