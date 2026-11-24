UEFA Konferans Ligi Hajduk Split Perşembe 23:00 Sint Truiden

Hajduk Split ile Sint Truiden, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadion Poljud sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, Hajduk Split için UEFA Konferans Ligi'nde bir fırsat olarak öne çıkıyor. Sint Truiden ise bu maçı değerlendirerek gruptaki şansını artırma peşinde.

Takımların güncel form bilgileri Hajduk Split tüm kulvarlar Lokomotiva Zagreb 1-2 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi G

Hamburger SV 1-1 Hajduk Split Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

NK Osijek 0-1 Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi G

Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi M

Hajduk Split 5-0 HNK Gorica Hırvatistan 1. Ligi G Sint Truiden tüm kulvarlar Sporting Charleroi 2-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi B

Sint Truiden 4-1 Zulte Waregem Belçika 1. Ligi G

Sint Truiden 1-1 Brann UEFA Konferans Ligi B

Sint Truiden 1-2 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi M

Club Brugge 3-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Hajduk Split, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, özellikle Hırvatistan 1. Ligi'ndeki performansıyla dikkat ediyor ve bu formunu Avrupa'ya taşımak istiyor.

Eksik Oyuncular Hajduk Split 4 eksik Roko Brajkovic Adrion Pajaziti Dennis Hadzikadunic Ivica Ivusic Sint Truiden ✓ Bilinen eksik yok

Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adrion Pajaziti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dennis Hadzikadunic (Sakat - Baldırından Sakat) ve Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) yer almıyor.