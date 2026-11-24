Hajduk Split ile Sint Truiden, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadion Poljud sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, Hajduk Split için UEFA Konferans Ligi'nde bir fırsat olarak öne çıkıyor. Sint Truiden ise bu maçı değerlendirerek gruptaki şansını artırma peşinde.
Hajduk Split, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, özellikle Hırvatistan 1. Ligi'ndeki performansıyla dikkat ediyor ve bu formunu Avrupa'ya taşımak istiyor.
Hajduk Split kadrosunda Roko Brajkovic (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Adrion Pajaziti (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dennis Hadzikadunic (Sakat - Baldırından Sakat) ve Ivica Ivusic (Sakat - Hasta) yer almıyor.
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