Hak-İş'in ebru sergisi açıldı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni bir sendikal çalışmanın inşası için çalıştıklarını ve geleceğin Hak-İş çalışmalarında kültür ve sanatın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hak-İş'in Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle düzenlediği "Gençlerin Emeği Ebru'nun Renklerine Yansıyor Projesi", konfederasyon genel merkezinde açılan ebru sergisiyle tamamlandı.

Açılışta konuşan Arslan, konfederasyonun 46 yılı geride bıraktığını belirterek, sadece sloganik bir sendika olarak geleceğe bakmak istemediklerini bildirdi.

Özgün bir sendika modelini hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Arslan, "Yeni bir sendikal çalışmanın inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin Hak-İş çalışmalarında kültür ve sanat çok önemli bir yere sahiptir. Kültür, sanat, müzik, şiir ve edebiyat gibi milletimizi temsil eden bütün değerleri dahil etmeliyiz. O zaman kalıcı, dünyaya örnek olacak ve sendikal hareketi de temsil edecek aynı zamanda bir medeniyet inşasını da temsil edecek yerli ve milli bir sendikacılığı ortaya çıkarabiliriz." diye konuştu.

- "Bilerek, isteyerek sanatsal projeler üretiyoruz"

Hak-İş'in dünyada bir benzerinin olmadığını söyleyen Arslan, konfederasyonun hem Türkiye hem de dünyadaki sendikal hareketler içerisinde özel ve özgün olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında ortaya çıkan eserlerin sendikanın hedeflerine katkıda bulunduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Ebru sanatçılarımız, fırçalarını yaptıkları çalışma üzerinde gezdirirken bize katkı verdiklerini düşünemeyebilirler. Ancak böyle bir inşa çalışmasına medeniyet işçisi olarak katkı sunduklarını hatırlatmak isterim. Fotoğraf yarışmamıza fotoğraf gönderen her fotoğrafçı aslında bize medeniyet mücadelemizdeki inşa sürecinde bir tuğla koyarak destek veren arkadaşımızdır. Sendikada kısa film yarışmasına katılanlara da teşvik sağlıyoruz. İşçilerin kısa film çekmesini istiyoruz. Yeter ki bu alanda bir şeyler üretelim, ebru, kısa film, şiir, makale gibi sanatsal eserler ile de ortaya koyalım. Bu konularda yeni ve özgün çalışmaları Hak-İş'e kazandıralım."

Arslan, 81 ildeki bütün Hak-İş üyelerinin beğenisine meddah oyunları sunduklarını bildirerek, insanlarla, unutulmuş pek çok değerleri tanıştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Bilerek ve isteyerek sanatsal projeler ürettiklerini ifade eden Arslan, "Geleceğimizi inşa sürecinde bu alanların kıymetinin farkında olarak çalışmalara dahil oluyoruz. Bütün faaliyetlerimizi birbirinden alakasız olarak görebilirsiniz. Bütün bunların bir araya gelmesi ile biz Hak-İş olabiliriz." dedi.

Konuşmanın ardından Arslan ile Hak-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ve bazı Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ebru eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

