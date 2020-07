Hak-İş’ten Denizli’de ‘Sendikalı Kadın Takım Kaptanları’ eğitimi

“Kadınlarımızın yanındayız”

Projenin hayata geçirilmesinde emek harcayan herkesi tebrik eden Öz, “Umut ediyorum ki onlar başarılı oldukça Hak-İş ve Hak-İş’li kadınlarımız da hayata yeni başarılar ile devam edecekler. Hak-İş Konfederasyonumuzun alnı aktır, yüzü aktır. Hiçbir zaman çekinmesini, endişe etmesini ve kaygı duymasını gerektiren en ufak bir ayıbımız olmamıştır. Tam aksine her zaman için kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen bugün olduğu gibi onları toplumuzun önünde rol model oynamasını; kendilerine, ailelerine ve çevrelerine liderlik etmelerini her zaman destekledik. Bundan sonra elbette desteklemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla konfederasyon olarak bütün bu çalışmaların ortasında her şeye rağmen kadınımızın yanındayız, kadınlarımızın desteğiyiz. Bunun bundan sonra böyle olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Eğitimler ile kötü gidişata ‘dur’ diyeceğiz”

Tüm dünyada ve ülkede kadınların yetiştireceği yeni nesiller ile kötü gidişata ‘dur’ denilmesi gerektiğini belirten Hak-İş Denizli İl Temsilcisi Sezai Söylemez, “Sizler anasınız, ablasınız, kardeşsiniz. Ben inanıyorum ki yine bu ülkemizde ve tüm dünyada sizlerin el birliği ile yetiştireceğiniz yeni nesiller ile yeni gencecik evlatlar ile inşallah bu kötü gidişata ‘dur’ diyeceğiz. Bu gibi güzel eğitimler ile de taçlandıracağız. Denizlimizde de özellikle ben Hak-İş Genel Başkanımız Mahmut Aslan Başkanım ve Kadın Komitesi Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Denizli’de bu gibi güzel bir eğitim programının düzenlenmesine vesile oldukları için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.