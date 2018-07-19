Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Son olarak Cengiz Kurtoğlu ile Usta Çırak albümünü çıkaran Hakan Altun'un izlediği film Bodrum'a yerleşmesine vesile oldu.

Hakan Altun, Mandıra Filozofu filminin Bodrum'a yerleşme kararında kendisine ışık tuttuğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

45 yaşındaki sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için Yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan Mandıra Filozofu'u filminin başrolünden setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum"

Mandıra Filozofu filmi, 27 hafta vizyonda kalmış, 956 bin seyirci tarafından izlenerek 9 milyon 300 bin TL hasılat elde etmişti.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir.