Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Hakan Altun Gonca Vuslateri aşkı merak konusu olmuştu. Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri aşkı sonrası Altun ilk kez UçanKuş TV’ye konuştu!

Hakan Altun, Gonca Vuslateri’ne olan aşkını anlattı. İbo Show için İstanbul'a gelen ve ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününe katılan Altun orada Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı. Altun açıklamasında "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum.



