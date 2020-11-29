MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

29.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

Adı kısa bir süre önce Ajda Pekkan ile aşk dedikodusuna karışan Hakan Altun’un gönlünü Gonca Vuslateri’ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Hakan Altun yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu ve ünlü oyuncuyla nasıl tanıştığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Hakan Altun Gonca Vuslateri aşkı merak konusu olmuştu. Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri aşkı sonrası Altun ilk kez UçanKuş TV’ye konuştu!

Hakan Altun, Gonca Vuslateri’ne olan aşkını anlattı. İbo Show için İstanbul'a gelen ve ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününe katılan Altun orada Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı. Altun açıklamasında "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...' Yeni açıklama'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...' Yeni açıklama
Bomba sözler! 'Yatakta iyi değil...'Bomba sözler! 'Yatakta iyi değil...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

İlginizi Çekebilir

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı'dan ayrılan Gudio Senia eski aşkına döndü

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

62 yaşındaki Sharon Stone pozuyla olay oldu

62 yaşında yıllara meydan okuyor! Olay olan poz

Mini etek açıklamasıyla olan olan Öykü Çelik kendini böyle savundu! 'Kendimi eleştirdim'

'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...' Yeni açıklama

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Öpüşme videosu sonrası fena dalga geçtiler!

Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

Parti parti gezdi korona oldu! Bakın ne dedi

Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.