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Hakan Altun kimlerle sevgili oldu? Hakan Altun kimdir, memleketi neresi? Hakan Altun kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Fantezi şarkılarıyla hayatımıza giren Hakan Altun'un hayatı merak ediliyor. Arap Hasan lakaplı Hasan Altun ve Meral Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un memleketi neresi ve hangi şarkıları ile biliniyor? İşte Hakan Altun'un hayatı...

Hakan Altun kimlerle sevgili oldu? Hakan Altun kimdir, memleketi neresi? Hakan Altun kaç yaşında?

Şarkılarıyla büyük ilgi gören Hakan Altun'un hayatı araştırılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarından mezun olan ve İTÜ Sosyal bilimlerde Master yapan Hakan Altun'un hayat hikayesi ve yaşı gibi merak edilen detaylar haberimizde...

HAKAN ALTUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğan Hakan Altun yukarıda da belirttiğimiz gibi 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girerek, müzik hayatını eğitimle birleştiren sanatçılarımızdan birisidir. Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda 1992-1996 yılları arasında ud çalarak yer alan Hakan Altun, askerliğini ise 1998 yılında Ankara'da yaptı. Altun'un Seda isminde bir de kız kardeşi var.

hakan altunn

MÜZİK KARİYERİ

Hakan Altun ilk albümünü 1998 yılında çıkardı ve albüme kendi adını vererek "Hakan" olarak piyasaya sürdü. İlk albümünün çıkış parçası olan, "Hani Bekleyecektin" ile adını milyonlarca kişiye duyurdu. Daha sonra bir müzik grubu kurdu ve bu gruba; "Aykut, Hakan, Ayşe" ismini verdi. 12 yıllık müzik çalışmalarına albümsüz devam ettikten sonra Hakan Altun, 2000 yılının Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" şarkısı ile tekrar milyonların gönlüne taht kurdu. Bu albümde yer alan diğer şarkılarından, "Her Sevda Bir Ölümmüş" isimli şarkısına ünlü manken Şebnem Schaefer ile video klip çekti ve o dönem en çok dinlenen şarkılardan birisi oldu.

telefon hakan altun

Altun daha sonra üçüncü albümünü 17 Mart 2002 'de "Nefesimsin" adıyla çıkardı. Fakat albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum" şarkısı oldu. Hakan Altun bu şarkıya klip çektikten sonra sırasıyla, "Aşkıma Son Şarkım", "Nefesimsin" şarkılarına da klip çekti.

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Hakan Altun dördüncü albümünü 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" ismiyle çıkardı. Bu albümünün de çıkış şarkısı klasik haline gelen, "Bir Telefon" oldu. Altun bu albümdeki ikinci klibi ise "Kördüğüm"dür.

hakan altuun şebnem

Beşinci albümünü 7 Ocak 2005'te "Hediye" ismiyle çıkarak Altun, 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adını verdiği altıncı albümünü çıkardı.

Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı.

21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı.

6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan Aşk Lütfen Gel albümünü çıkardı.

HAKAN ALTUN'UN AŞK HAYATI

2003 yılında Seray Sever ile ilişki yaşayan Hakan Altun, 2004 yılında evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri geldi. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin ayrılık nedeni ise aldatma olarak açıklandı. Sever açıklamasında, güvenim sarsıldığı için tekrar birlikte olmak istemedim şeklinde yorum yaptı. İkilinin ayrılığı o dönem gündeme bomba gibi düştü.

hakan altun seray sever

Daha sonra Hakan Altun ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile ilişki yaşamaya başladı. O dönem ortaya atılan iddialara göre Hakan Altun, Seray Sever ile birlikteyken Ebru Gündeş aralarına girmişti. Ebru Gündeş ile bir yıl ilişkisi devam eden Altun'un ayrılma nedeni ise Ukraynalı bir hizmetçinin sadakat testi oldu. İddiaya göre ayrılığın nedeni Gündeş'in kıskançlık krizleridir. Evine Ukraynalı bir hizmetçi alan Gündeş, hizmetçisinden Hakan Altun'un tüm telefon konuşmalarını ve yaptıklarını raporlamasını ister. Hatta Gündeş yardımcısına, ‘Hakan Altun’a kur yapacaksın, bakalım sana pas verecek mi’ der. Bu durumu anlayan Altun'da sinirlenerek Gündeş'le olan ilişkisini sonlandırır.

ebru gündeş hakan altun

HAKAN ALTUN'UN ALBÜMLERİ

Hakan (1999) (Bay Müzik)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000) (Sindoma Müzik)

Nefesimsin (2002) (Sindoma Müzik/Bora Müzik)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003) (Esen Müzik)

Hediye (2005) (Esen Müzik)

Küstüm Aşklara (2006) (Esen Müzik)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007) (Esen Müzik)

Aklın Bende Kalmasın (2008) (Çınar Müzik)

Tercihimdir (2010) (Çınar Müzik)

Senden Sonrası (2012) (Esen Müzik)

Dedemin İlahileri (2014) (Esen Müzik)

Aşk Lütfen Gel (2015) (Poll Production)

Konu: Aşk (2017) (Poll Production)

Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018) (Poll Production)

hakan altun grubu


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