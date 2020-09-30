Hakan Altun kimlerle sevgili oldu? Hakan Altun kimdir, memleketi neresi? Hakan Altun kaç yaşında?

Şarkılarıyla büyük ilgi gören Hakan Altun'un hayatı araştırılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarından mezun olan ve İTÜ Sosyal bilimlerde Master yapan Hakan Altun'un hayat hikayesi ve yaşı gibi merak edilen detaylar haberimizde...

HAKAN ALTUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğan Hakan Altun yukarıda da belirttiğimiz gibi 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girerek, müzik hayatını eğitimle birleştiren sanatçılarımızdan birisidir. Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda 1992-1996 yılları arasında ud çalarak yer alan Hakan Altun, askerliğini ise 1998 yılında Ankara'da yaptı. Altun'un Seda isminde bir de kız kardeşi var.

MÜZİK KARİYERİ

Hakan Altun ilk albümünü 1998 yılında çıkardı ve albüme kendi adını vererek "Hakan" olarak piyasaya sürdü. İlk albümünün çıkış parçası olan, "Hani Bekleyecektin" ile adını milyonlarca kişiye duyurdu. Daha sonra bir müzik grubu kurdu ve bu gruba; "Aykut, Hakan, Ayşe" ismini verdi. 12 yıllık müzik çalışmalarına albümsüz devam ettikten sonra Hakan Altun, 2000 yılının Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" şarkısı ile tekrar milyonların gönlüne taht kurdu. Bu albümde yer alan diğer şarkılarından, "Her Sevda Bir Ölümmüş" isimli şarkısına ünlü manken Şebnem Schaefer ile video klip çekti ve o dönem en çok dinlenen şarkılardan birisi oldu.