Hakan Arıkan İstikbal Mobilya Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaval kemiği kıralan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyunculardan Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Hakan Arıkan ile yapılan sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de Kayserisporumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkmıştı.
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti
Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Gençlerbirliği'ne Trabzonspor'dan transfer
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
Tyler Boyd kampa katıldı
Beşiktaş, Avrupa altyapısını Ernst’e emanet etti
Del Valle imzayı attı
De Ligt resmen Juventus’ta
BB Erzurumspor'da ayrılık
Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı kararı
Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek
Üçüncülük maçının galibi Nijerya
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Okuyucu Yorumları 0 yorum