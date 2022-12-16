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  4. Hakan Aysev kimdir, nereli, kaç kez evlendi? 2. Sayfa konuğu opera sanatçısı Hakan Aysev'in hayatı!

Hakan Aysev kimdir, nereli, kaç kez evlendi? 2. Sayfa konuğu opera sanatçısı Hakan Aysev'in hayatı!

16.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Aysev, bugün 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü opera sanatçısı, canlı yayın nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakan Aysev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu opera sanatçısı Hakan Aysev kaç kez evlendi?

Hakan Aysev kimdir, nereli, kaç kez evlendi? 2. Sayfa konuğu opera sanatçısı Hakan Aysev'in hayatı!

Hakan Aysev 16 Aralık 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev 3 kez evlenmiştir. Ünlü sanatçının son evliliği 2017 yılında son bulmuştur. İşte 2. Sayfa konuğu opera sanatçısı Hakan Aysev ile ilgili merak edilenler...

HAKAN AYSEV KİMDİR?

Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1981-1988 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi aldı

Hakan Aysev, opera sanatçısı ve tenordur.

HAKAN AYSEV'İN DİSKOGRAFİSİ

Aria ve Napolitenler (Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef: Maciej Niesiolowsky) (2003)
İnci Avcıları (2006)
Böyle Aşk Olmaz (2006)
Mutlu Aşk Şarkıları ft. Anjelika Akbar (2016)
Ata'mızın Sevdiği Şarkılar ft. Melihat Gülses (2019)

2. SAYFA KONUĞU HAKAN AYSEV KAÇ KEZ EVLENDİ?

2008'de ilk evliliğini Pelin Doğan ile yapan ünlü sanatçının bu evliliği 1 yıl bile sürmemiştir. Daha sonra 2009'da Esen Özcan ile Hakan Aysev ilk evliliğini 1988'de yaptı.

Ünlü sanatçı ikinci evliliğini 2000 yılında yaptı. 3. Evliliği Pelin Doğan ile 2008 yılında yapan Aysev, 2008 yılında boşandı. 4. Evliliği mimar Esen Öncan ile yapan Hakan Aysev, 2013 yılında yine boşandı. Daha sonra Banu Karaca ile 2016'da evlenen Aysev, bir yıl sonra onunla da boşandı.

En son 2018 yılında Evren Aysev ile evlenen Hakan Aysev, ilişkisini yürütemedi ve 2020 yılında evlerini ayırma kararı aldı.

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