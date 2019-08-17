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Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 17.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Galatasaray altyapısından Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu. Hakan Balta, "Allah utandırmasın oğlum" derken, Çağrı Hakan Balta ise "Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya’da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray'da oynadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık Almanya'da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu.

Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLI ÇAĞRI OLARAK SİZLERİ GURURLANDIRACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"
Çağrı Hakan Balta da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, "8 yıldır büyük Galatasaray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Beni seven ve bana hep güvenen tüm Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız. Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş’a çok teşekkür ederim. Hep en güzel köşemde saklayacağım. Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan hocam, Mithat hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim. Şimdi belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya’da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin, hoşçakalın" açıklamasında bulundu.

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galatasaray Bayern Münih

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