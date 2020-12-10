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  4. Hakan Boyav'a İlyas Salman'dan yanıt geldi! 'Bana solcuyum diye...'

Hakan Boyav'a İlyas Salman'dan yanıt geldi! 'Bana solcuyum diye...'

10.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Hakan Boyav'a İlyas Salman'dan yanıt geldi! 'Bana solcuyum diye...'

TRT1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti. Türk sinemasının efsane oyuncusu İlyas Salman ise Boyav’a tepki gösterdi.

TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav şunları söyledi:

Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınızOyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller."

İLYAS SALMAN’DAN YANIT

Türk sinemasının efsane oyuncusu İlyas Salman ise Boyav’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Salman, tepki gösterdiği paylaşımında, “Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” ifadelerini kullandı.

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Solculuk Atatürkçülük geçim kapısı olmuş. Solcuyum diyenlerin altında Spor arabalar Marmariste Bodrumda Villada oturuyorlar. Arada bir marjinal sözler söyleyip Hayranlarının Gönlünü alıp Cukkayi doldururlar. Tarkan'ın Yılmaz Özdil'in avukatlığını yapan Tenekeler! Sizde burda _ Açız Millet Aç_ muhabbeti yapın

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