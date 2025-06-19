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Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkına kavuşuyor! Inter'de 'Hakan' krizi... Galatasaray için öyle bir şey yaptı ki, bu kadarını kimse beklemiyordu...

Transfere oldukça hızlı başlayan Galatasaray Leroy Sane ile tüm dünyada ses getirirken Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu için de devreye girmişti. Çalhanoğlu için ciddi mesafe kaydeden yönetimin bu hamleleri sonrası oyucunun cephesinden de beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkına kavuşuyor! Inter'de 'Hakan' krizi... Galatasaray için öyle bir şey yaptı ki, bu kadarını kimse beklemiyordu...
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Milli yıldızın “Ben hazırım” mesajıyla hız kazanan süreçte, Sarı-Kırmızılılar Inter ile bonservis pazarlıklarını sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

TARİH BELLİ OLDU

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İtalyan basınındaki son dakika haberlerine göre, taraflar 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinde anlaşmaya çok yakın. FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

GELMEK İSTİYOR

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Hakan’ın, Galatasaray yönetimiyle sürekli temas halinde olduğu ve kontratında fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtmesi, transfer sürecini kolaylaştıran önemli bir etken oldu.

“SAKATIM” DEYİP MAÇA ÇIKMADI

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Inter ile mücadele eden Hakan, Monterrey ile oynanan ve 1-1 biten maçta “sakatlık” gerekçesiyle forma giymedi. Şampiyonlar Ligi Finali’nde PSG karşısında baldırından hafif bir sakatlık geçirdiği belirtilen yıldız oyuncunun, riske girmemek için oynamadığı ifade ediliyor. Ancak bu tavır, bazı kesimlerce “Galatasaray ile anlaştığı için kendini koruyor” şeklinde yorumlanıyor.

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