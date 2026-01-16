SPOR

Hakan Çalhanoğlu için Inter'den jet yanıt! Her şey belli oldu

Galatasaray’ın transferde en çok heyecan yaratan hedeflerinden Hakan Çalhanoğlu için yaptığı ilk hamle sonuçsuz kaldı. Inter, 15 milyon euroluk teklifi yetersiz bulurken milli yıldız için 20-25 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini net şekilde iletti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray’da 2 Ocak'ta başlayan transfer döneminde henüz bir hamle yapmazken temaslar devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı belki de en çok heyecanlandıran isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu olurken bu transfere dair yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray yönetiminin çok istediği isimlerden olan Çalhanoğlu için yaptığı ilk temas sonrası İtalyan ekibinden yanıt geldi.

GALATASARAY'A JET YANIT

Hakan Çalhanoğlu için Inter den jet yanıt! Her şey belli oldu 1

Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için Inter ile teması sonrası İtalyan kulübünden olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

İddialara göre Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis teklifini masaya koydu. Ancak Inter yönetimi, bu rakamı yeterli bulmadı ve teklifi geri çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre İtalyan temsilcisi, Çalhanoğlu için belirlediği bonservis beklentisinden geri adım atmayı düşünmüyor.

EN AZ 20-25 MİLYON EURO...

Hakan Çalhanoğlu için Inter den jet yanıt! Her şey belli oldu 2

Inter cephesinin, milli futbolcu için 20-25 milyon euroluk bandının altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ve bu durumun Galatasaray’a net bir şekilde iletildiği ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte transferin şu aşamada rafa kalktığı yorumları yapılıyor.

BU SEZON YILDIZLAŞTI

Hakan Çalhanoğlu için Inter den jet yanıt! Her şey belli oldu 3

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Deneyimli oyuncunun sergilediği bu istikrarlı grafik, kulübünün yüksek bonservis beklentisinin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

