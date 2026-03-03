SON DAKİKA | Beşiktaş'ta yılın transfer bombası patlıyor! Gedson Fernandes yuvaya dönüyor

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla bambaşka bir kimliğe bürünen ve taraftarını havaya sokan Beşiktaş'ta, sezon sonu için akıllara durgunluk veren bir transfer operasyonu başladı. Siyah-Beyazlıların hedefindeki bir numaralı isim ise çok tanıdık: Gedson Fernandes!

Sezon başında 20 milyon euro karşılığında Rus devi Spartak Moskova'nın yolunu tutan Portekizli yıldız orta sahanın, Rusya'daki yaşama ve lige bir türlü uyum sağlayamadığı, bu nedenle mutsuz olduğu iddia edildi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT DEVREDE!

Fanatik'te yer alan o çarpıcı habere göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın orta sahadaki dinamosu olan eski yıldızını geri getirmeyi sezon sonunun en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi.

Gedson'un Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymeye son derece istekli olması üzerine Serdal Adalı'nın, hem Spartak Moskova kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle ilk resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

GERİ DÖNMEYE HAZIR: İŞTE ALACAĞI MAAŞ!

Rusya'dan ayrılmayı kafasına koyan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, Beşiktaş'a dönmek için maddi konularda da zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Haber detayında, Gedson Fernandes'in Siyah-Beyazlılara yıllık 3 milyon euro maaş karşılığında yeniden imza atmaya "Tamam" dediği ifade edildi.

RUSYA'DAKİ KARNESİ NASIL?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Spartak Moskova formasıyla bu sezon Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 20 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, takımına 5 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağlamayı başardı. Sezon sonu yaklaşırken bu dev transferin nasıl sonuçlanacağı şimdiden Beşiktaşlı taraftarların bir numaralı gündem maddesi haline geldi.